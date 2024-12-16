雲豹能源決議以86.5億元為限 取得海能國際26%股權
雲豹能源董事會今天決議，透過新設子公司台福宜號能源，取得麥格理持有的海能國際投資26%股權及麥格理對海能國際的債權，交易總金額以新台幣86.5億元為限。
雲豹能源今天公告指出，台福宜號能源設立時由雲豹能源取得100%股權，並代表與麥格理簽訂契約，待實際交割前，由雲豹能源及策略性股東對台福宜號進行相關交易價款的增資。
雲豹能源表示，將以不超過8.29億元參與台福宜號增資計畫，預計取得台福宜號普通股不超過4556萬6500股及特別股不超過3736萬3500股，持股比重普通股不超過28%和特別股不超過6%。
海能國際持有海能風電100%股權，海能風電已於2023年1月完成47支風機安裝，並於當年3月完成所有風機併聯，總裝置容量為376MW。
雲豹能源先前與離岸風電台灣隊攜手合作海盛風場（Formosa 4），跨足離岸風電領域。雲豹能源指出，透過台福宜號投資海能國際股權，將有助於創造長期穩定收益，擴大整體營運規模，發揮規模經濟綜效。
雲豹能源董事會今天決議，自12月17日至明年2月16日，自集中交易市場買回1500張庫藏股，買回區間價格為每股170元至230元，買回庫藏股將轉讓予員工。
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