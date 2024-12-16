半導體類股表現分化 透過科技基金掌握勝出關鍵

本周美國、日本、台灣、菲律賓、英國利率決策都集中在台灣時間周四（19日）出爐，全球金融市場將迎接全球央行決策今年最後的「超級星期四」，市場靜待本周聯準會（Fed）年度最後一次利率決策會議，預期Fed將降息1碼，將有助延續境外科技基金表現。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，因目前不僅正處於新舊晶片交替的空窗期，也是美國新舊政權交接的真空期，壓抑行情。而輝達（NVIDIA）GB200出貨將隨著時間推移而逐漸增加，半導體先進製程相關公司仍將在2025年維持業績成長，有望帶動CoWoS相關製程廠商營運，而川普正式入主白宮後，更清晰的半導體產業政策將使此類股票利空出盡。

國際半導體產業協會預期2024年全球半導體製造設備銷售額將達創紀錄的1,130億美元，年增6.5%，成長態勢將延續到明年。SEMI預估，2025年半導體銷售額將達1,210億美元，2026年進一步達到1,390億美元。半導體設備將看旺到2026年。

此外，日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，12月13日當周那斯達克指數呈現連續第四周上漲並於周間創新高，由於美股在12月年終多具旺季行情，多頭上升趨勢仍由個股基本面帶動而持續積極，而在科技產業方面，相較於科技股指數，半導體設備等的PE評價仍有向上的空間，軟體/IT服務等最有潛力，並看好光通訊類股後續表現。