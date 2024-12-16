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裕隆旗下新鑫電力攜手信大水泥簽署綠電合約 2024年底開始轉供

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

裕隆（2201）集團旗下的再生能源售電業者「新鑫電力」，積極參與綠電銷售市場，讓更多企業皆能買到綠電，16日宣布，與信大（1109）簽署太陽能購售電合約，自今年Q4起分階段向信大水泥轉供綠電，助攻其邁向節能永續之目標。

近年來，信大水泥致力於永續發展積極投入低碳水泥研發，採用替代原料及替代熟料技術，開發石灰石水泥等低碳產品；此外，更致力於資源循環，使得水泥再利用比率達29.51%，同時積極改善製程，使用替代原料比例提升至30%，透過推動各項環保節能措施，成為積極轉型的永續企業。

信大水泥表示，與新鑫簽訂綠電合作方案，由新鑫電力擔任減碳路徑的重要合作夥伴，將有助於信大水泥達成淨零轉型目標，共同為地球永續盡一份心力。

新鑫成立於1987年，從商用融資租賃至企業金融，皆專注服務中小企業，現積極開拓新能源事業，加速擴充綠能事業版圖，累計至今年底自有太陽能光電案場合約總建置容量已達到110 MW規模，發電廠總數近350座。

新鑫電力跨足綠能售電，協助用戶取得綠電憑證T-REC，並進一步至企業用戶進行現場勘查初期評估電力使用狀況，可依據中小企業不同的產業類型、不同規模的企業用電需求，協助客戶評估營運用電模式、計算出電力最佳化，以實現企業ESG永續綠能的目標。

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