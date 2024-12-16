祥翊擴大與美國公司夥伴關係簽兩產品美國市場專屬授權

祥翊（6676）16日表示，開發中抗癌用藥TMN-T、以及潰瘍性結腸炎用藥MSL-T已於本月先後與S公司簽訂美國市場專屬授權合約。祥翊可依這兩項藥物的開發進度，收取簽約金與階段里程碑金等合計達260萬美元（約新台幣8,320萬元），未來藥品上市後也將共享銷售分潤。

根據雙方合約內容，祥翊負責TMN-T及MSL-T的研發與生產、並協助相關領證事宜，S公司可取得未來在美國市場的上市藥證，以及負責上市後的推廣與銷售。

這是繼今年5月與S公司簽署肺纖維化藥物NTN的專屬授權後，秉持合作共贏理念，雙方再次擴大合作，藉由維持長期穩定的夥伴關係，攜手搶攻全球最大的美國學名藥市場商機。

祥翊董事長吳永連表示，很高興能深化與S公司的夥伴關係，未來雙方將持續透過此合作模式，共同將好的產品推向市場，提供病患安全且高效益的治療選項，創造多贏。

S公司成立於2013年，在經驗豐富的專業團隊領導下，建立起各種獨特的技術平台與利基學名藥的產品組合，同時也在美國診所與醫院領域布建完善通路，迄今有近60項學名藥產品在市場上銷售，是近十年來在美國市場快速崛起的新興藥廠。S公司專注無菌針劑及眼藥的開發，近年則積極拓展口服製劑市場，與祥翊進行結盟，看中的就是祥翊在口服製劑產品的開發與製造能力，有助強化其產品組合。

祥翊指出，本次合作的潰瘍性結腸炎用藥MSL-T，目前市場上已無原廠藥銷售，主要有兩個競品學名藥，依IQVIA資料統計，近一年美國市場銷售額為1.6億美元。

此外，另一項合作的抗癌用藥TMN-T，可用於治療針對BRAF V600E基因突變的黑色素瘤或晚期非小細胞肺癌，在美國市場目前只有一家原廠藥，尚無任何學名藥上市銷售，根據IQVIA資料統計，原廠藥在美國市場一年的銷售額為4.5億美元。有鑑於該原廠藥仍在專利期間，祥翊將採取專利迴避開發TMN-T，目標2026年完成開發，並攜手S公司以第四類學名藥（P4）爭取申請簡易上市，分食原廠專利藥市場的寡占商機。