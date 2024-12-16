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「53年來第一人」 中鋼工會理事長陳春生直言政府不公平

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
中鋼工會理事長陳春生直言政府不公平，建廠53年來第一人。 記者林政鋒攝影
中鋼工會理事長陳春生直言政府不公平，建廠53年來第一人。 記者林政鋒攝影

經濟部政策失當，導致興達海基熄燈，中鋼（2002）工會理事長陳春生直言政府不公平，「別人可以進口(零部件)，為什麼中鋼不行」，政府綁手綁腳導致興達海基沒有競爭力。

資深中鋼人說，陳春生說出所有中鋼員工的心聲，敢於直言經濟部不公平，堪稱中鋼建廠53年來第一人，難怪陳春生不僅在中鋼深獲聲望，在政界同樣有極高分量，各方敬重、實至名歸。

陳春生指出，中鋼最近面臨不景氣挑戰，但不只是鋼鐵業，石化等傳統產業問題都很嚴峻，這是市場的關係，不是誰的問題。

陳春生表示，世界一直在進步，以前從傳統進步到數位，現在進展到AI時代，傳統材料也在進步，一定要加快轉型，不是向前走而已，而是要快跑才能跟得上。

陳春生說，中鋼工會已經44年，而且這個工會有實力也有能力跟中央對話、協商，從一例一休到碳費等重大議題，都能直接與中央對話，最新的碳費已經有結論，明年計算、後年徵收，比預期省很多，中鋼工會不會讓大家失望。

中鋼 經濟部

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