台灣中油獲永續航空燃油驗證 台灣航空業注入綠色動能

台灣中油公司16日舉行ISCC CORSIA (國際永續性與碳驗證-國際航空業碳抵換及減量計畫)及ISCC EU(國際永續性與碳驗證-歐盟)證書授證儀式，為國內首家油公司取得符合國際民用航空組織(ICAO)供應銷售具實質減碳效益之永續航空燃油（SAF）資格，象徵台灣在全球綠色航空產業鏈中的重要地位。

授證儀式由台灣中油副總經理羅博童見證，由授證機構法商必維集團驗證事業部(台灣衛理國際品保驗證股份有限公司)頒發永續航空燃油供應商資格證書，確認台灣中油符合國際永續能源供應資格。

台灣中油表示，藉由此次通過驗證，充分展現對能源轉型的堅持，將持續關注國際民用航空組織(ICAO)擘劃國際航空業碳抵換及減量計畫(CORSIA)推動進程。台灣中油表示，為航空業溫室氣體減量碳排，抑制全球暖化盡一分心力，特訂2025年為永續航空燃油(SAF)供應元年，為超前部署，於2024年初啟動 ISCC 驗證前準備，從系統規劃、建置、運作到優化，歷經十個月14個單位近500人次齊心努力，終取得ISCC CORSIA及ISCC EU證書，實踐2025年為永續航空燃油供應元年的里程碑。

台灣中油表示，此次獲得ISCC CORSIA及 ISCC EU證書，不僅證明台灣中油的永續航空燃油推動進程與國際接軌同步，也展示在永續能源實踐的實力與決心，以及在全球能源轉型趨勢中的積極態度，為台灣航空業注入綠色動能，未來台灣中油將持續推動永續能源技術創新，為實現淨零排放願景貢獻力量。