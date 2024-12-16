快訊

冷空氣襲台「不中斷」 鄭明典揭原因：年底前還有另一波

冬天冷到睡不著！內行人激推1物「比暖爐棒」：省電又保暖

棒球／火腿明年訪台交流賽對決象獅 清宮幸太郎喊話「放馬過來」

台灣中油獲永續航空燃油驗證 台灣航空業注入綠色動能

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台灣中油取得永續航空燃油驗證，授證儀式由台灣中油副總經理羅博童見證，由授證機構法商必維集團驗證事業部頒發永續航空燃油供應商資格證書。台灣中油／提供
台灣中油取得永續航空燃油驗證，授證儀式由台灣中油副總經理羅博童見證，由授證機構法商必維集團驗證事業部頒發永續航空燃油供應商資格證書。台灣中油／提供

台灣中油公司16日舉行ISCC CORSIA (國際永續性與碳驗證-國際航空業碳抵換及減量計畫)及ISCC EU(國際永續性與碳驗證-歐盟)證書授證儀式，為國內首家油公司取得符合國際民用航空組織(ICAO)供應銷售具實質減碳效益之永續航空燃油（SAF）資格，象徵台灣在全球綠色航空產業鏈中的重要地位。

授證儀式由台灣中油副總經理羅博童見證，由授證機構法商必維集團驗證事業部(台灣衛理國際品保驗證股份有限公司)頒發永續航空燃油供應商資格證書，確認台灣中油符合國際永續能源供應資格。

台灣中油表示，藉由此次通過驗證，充分展現對能源轉型的堅持，將持續關注國際民用航空組織(ICAO)擘劃國際航空業碳抵換及減量計畫(CORSIA)推動進程。台灣中油表示，為航空業溫室氣體減量碳排，抑制全球暖化盡一分心力，特訂2025年為永續航空燃油(SAF)供應元年，為超前部署，於2024年初啟動 ISCC 驗證前準備，從系統規劃、建置、運作到優化，歷經十個月14個單位近500人次齊心努力，終取得ISCC CORSIA及ISCC EU證書，實踐2025年為永續航空燃油供應元年的里程碑。

台灣中油表示，此次獲得ISCC CORSIA及 ISCC EU證書，不僅證明台灣中油的永續航空燃油推動進程與國際接軌同步，也展示在永續能源實踐的實力與決心，以及在全球能源轉型趨勢中的積極態度，為台灣航空業注入綠色動能，未來台灣中油將持續推動永續能源技術創新，為實現淨零排放願景貢獻力量。

延伸閱讀

明年開始國內住宿連「瓶裝水」也沒了！ 網：出國理由更多航空業迎大利多

航空業明年有望大發利市 但要注意此事...

影／淨零減碳 高市獲全台首張自行車碳足跡盤查證書

2024台灣能-永續能源創意展 科工館開幕

相關新聞

「53年來第一人」 中鋼工會理事長陳春生直言政府不公平

經濟部政策失當，導致興達海基熄燈，中鋼（2002）工會理事長陳春生直言政府不公平，「別人可以進口(零部件)，為什麼中鋼不...

陳冲：美財政部及Fed公開承認比特幣類同黃金 新世代金融遊戲陣腳已穩

新世代金融基金會董事長陳冲16日以「新世代金融遊戲 陣腳已穩」 為題撰文指出，美國財政部及聯準會首次公開承認比特幣類同黃...

台灣中油獲永續航空燃油驗證 台灣航空業注入綠色動能

台灣中油公司16日舉行ISCC CORSIA (國際永續性與碳驗證-國際航空業碳抵換及減量計畫)及ISCC EU(國際永...

盧超群：沒有好的教授無法做AI、半導體 盼科技預算增教授薪資升

第12屆全國科學技術會議今日開幕，賴清德總統指出，明年科技預算將增加77億元。但鈺創科技創辦人兼董事長盧超群指，明年增幅...

重啟核電為全球趨勢 翁曉玲：修法是在幫民進黨鋪路

中華民國核能學會今天舉辦50周年年會，出席的國民黨立委翁曉玲指出，執政黨對核能態度鬆動，但目前國內法規沒辦法讓現有核電機...

賴總統出席全國科學技術會議 盼透過科技創新均衡發展

賴總統16日上午出席「行政院第十二次全國科學技術會議」時指出，科技創新可以協助區域均衡發展，行政院經發會上周四通過「六大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。