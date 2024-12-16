盧超群：沒有好的教授無法做AI、半導體 盼科技預算增教授薪資升

第12屆全國科學技術會議今日開幕，賴清德總統指出，明年科技預算將增加77億元。但鈺創科技創辦人兼董事長盧超群指，明年增幅僅3.5％，呼籲未來5年應以年增10％為目標。此外，現在大學教授薪水低，科技領域學生也不念博士，他擔心沒有好的教授就無法做AI、半導體。

賴清德在全科會開幕式致詞上指出，明年度的科技預算將高達1965億元，比今年增加77億元，但盧超群指出，今年的增幅大約為3.5％，未來5年應以10％的增加為目標。他只要求10％的預算成長，其實科技界、工業界要繳出的都是不止10％成長的成績單。

在經費方面，盧超群表示，現在科技領域大學教授的薪水無法支持科技人才培育，更因為教授拿的薪水不多，學生不念博士。盧超群指出，沒有好的教授就無法做AI、半導體，他也感到慚愧，科技業薪水不斷增加，卻無法幫忙教授。

針對教授薪資問題，群創光電總經理楊柱祥說，若科技預算不足廠商也願意出力，但希望能有相對的誘因，例如投資各校研發可租稅減免。

回應經費問題時，教育部副司長邱仁杰表示，在投資高教的部分，教育部有提出5年高教深耕計畫，讓各大學培養自己的研發特色，提出特色研究中心，對接國家產業發展，進行國內育才。而在國際攬才的部分，除了學生提供足夠的誘因、獎學金、在台生活福祉，也對於國際師資有配套。

國科會政務副主委陳炳宇表示，會再和主委吳誠文討論，希望可以多多爭取科技預算的成長。