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重啟核電為全球趨勢 翁曉玲：修法是在幫民進黨鋪路

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。聯合報系資料照片

中華民國核能學會今天舉辦50周年年會，出席的國民黨立委翁曉玲指出，執政黨對核能態度鬆動，但目前國內法規沒辦法讓現有核電機組重啟和延役，多名立委提出相關法條的修法，「修法是在幫執政黨鋪好路，應該沒理由被反對。」

中華民國核能學會理事長葉宗洸表示，為了淨零碳排的未來，希望核電機組能夠延役，除了多名立委也希望延役和重啟，法條就必須修訂，無論是重啟已停運機組或是延役運轉中機組，可透過核安會內部或由立法院修法，來解除台電申請機組執照更新的時程限制。

翁曉玲演講時指出，為了讓核能延役，以及解除台電申請機組執照更新的時程限制，目前需修正的法條包含「環境基本法」23條的政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」；「氣候變遷因應法」第5條的為確保國家能源安全，應擬定逐步降低化石燃料依賴之中長期策略，訂定再生能源中長期目標，逐步落實非核家園願景」；以及核子反應器設施延役條例草案，以及電業法第5條等。

翁曉玲說，根據自己和其他立委提出的修正草案，其中除了刪除「環境基本法」和「氣候變遷因應法」中的非核家園文字外，核子反應器設施管制法規定部分，將5年前換照期限刪除，改為「執照有效期限屆滿前」，並另訂經主管機關確認核子反應設施安全無虞時，得繼續運轉等但書，以及刪除「延役」需於「規定期限」內申請的規定。

電業法第5條部分，目前現規定核電廠以公營為限，修法版本讓未來設置小型模組化反應爐（SMR）的企業在法律上有權提出申請設置30萬瓩以下的小型核電廠。

翁曉玲表示，蔡政府任內在許多法條中訂定非核家園，但是非核家園並非國際趨勢，淨零碳排才是大家要走的方向，現在民進黨政府在核能態度上雖然轉開放，其實還是持續搖擺，然而能源政策是關乎健康和國安的問題，立法委員的修法是在幫執政黨鋪路，讓民進黨政府在有法律基礎下重啟和延役，應該沒理由會被反對。

核能 核電廠 非核家園

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