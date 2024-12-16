公平會公聽會 專家盼未來關注數位市場事前監管

立法院今天召開審查公平會人事案公聽會，學者指出，公平會雖有提出數位經濟競爭政策白皮書，但態度上仍相對保守，呼籲公平會調整對數位市場的監管方式，把管制提前，不再只是事後做個案討論而已。

立法院經濟委員會今天審查「行政院函送公平交易委員會委員提名名單，李鎂續任委員並為主任委員、陳志民續任委員並為副主任委員、洪財隆續任委員，林慶堂為委員，請同意案」公聽會，邀請多位專家學者與會提供意見。

多位專家學者都肯定人事案提名名單，4委員提名人選包括李鎂、陳志民、洪財隆與林慶堂都有足夠專業與經驗擔任委員；不過，許多專家學者也提出對公平會未來業務與執法上的期許。

雲林科技大學科技法律所教授楊智傑指出，公平會雖然已經公布數位經濟競爭政策白皮書，但看起來沒要改變執法方式，也並未有另外立法規劃，跟其他國家相比，態度保守許多。

楊智傑對公平會提出2大期許，一是希望公平會可以兼作台灣消費者保護主管機關，主因為現在消保會太弱勢，加上現行公平法第25條本來就有保護消費者的概括條款，建議公平會主動研究修法，擴張公平會職權及於消費者保護法，也要對數位經濟保護消費者議題提出具體法律案。

此外，楊智傑觀察，如今網路環境容易出現超大型業者，比過去實體商家的影響更為廣泛。歐盟2022年提出數位市場法，在事前明確規定大型業者該遵守的行為。台灣目前仍採取事後、較為被動的個案認定方式，數發部也強調發展、不太想管數位市場，呼籲公平會應調整對數位市場監管方式，把管制方式稍微提前。

亞洲大學財經法律系系主任吳盈德指出，公平會雖然先前有組成小組針對數位平台做產業調查，但後續沒看到太多進展，希望未來可以更積極調查。此外，公平會最近也在審查金融業合併案「新新併」，建議未來委員提名人選可增加金融或財會背景的學者，讓公平會功能更加完善。

台灣經濟研究院副院長林欣吾指出，民眾對國內市場公平愈加重視，檢舉案件數近12年來成長5到6成，但公平會同一期間職員人員其實微幅減少，建議因應當前環境挑戰，需強化公平會人員的數位能力，導入數位工具，也建議台灣應該要整體性了解各產業市場競爭狀況，並建立資料庫等。

公平會近期正在審查外送平台Uber Eats併foodpanda案，已延長審議期間到明年3月21日。國民黨立委楊瓊瓔指出，合併案牽涉外送員、商家與全台民眾的消費者權益，加上涉及勞動部、交通部等單位，需好好跨部會討論，希望公平會以公眾利益為重、盡快審查。