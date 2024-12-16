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賴總統出席全國科學技術會議 盼透過科技創新均衡發展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴清德總統（前右）上午在台積電董事長暨總裁魏哲家（左一）與行政院政務委員吳誠文（右一）出席「行政院第十二次全國科學技術會議」致詞。台積電董事長暨總裁魏哲家引言時表示，希望半導體產業跟其他產業一起如賴總統所說打造均衡台灣，讓台灣除了棒球打得好，半導體也做得好。聯合報系記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（前右）上午在台積電董事長暨總裁魏哲家（左一）與行政院政務委員吳誠文（右一）出席「行政院第十二次全國科學技術會議」致詞。台積電董事長暨總裁魏哲家引言時表示，希望半導體產業跟其他產業一起如賴總統所說打造均衡台灣，讓台灣除了棒球打得好，半導體也做得好。聯合報系記者蘇健忠／攝影

賴總統16日上午出席「行政院第十二次全國科學技術會議」時指出，科技創新可以協助區域均衡發展，行政院經發會上周四通過「六大區域旗艦計畫」，除發展臺灣各區域特色產業，也將在各縣市推動軌道、公路、醫療、文化、觀光、居住等重要建設，期盼打造更均衡、更有韌性的臺灣，讓國人有更好的生活，國家有更強的實力因應各項挑戰。

賴總統致詞時表示，四年一度的「全國科學技術會議」是政府與科技界重要的盛會，同時也牽動國家的整體發展，感謝來自產、官、學、研各界的專家一起參與，擘畫未來科技發展的藍圖。

賴總統：從科技、民主、人權著手帶領轉型

賴總統說，回顧八年前的「全國科學技術會議」，當時政府剛開始推動「5+2產業創新計畫」，成為驅動臺灣下一個世代產業的核心；四年前召開會議時，「六大核心戰略產業」方案已經是政府的重要施政方向，當時結論是將致力實現創新、包容、永續的2030願景。

賴總統指出，面對人工智慧快速崛起、數位和淨零轉型、以及地緣政治變化種種的挑戰，「我們必須站穩『5+2產業創新』及『六大核心戰略產業』的發展基礎」，更要因應地緣政治變化，發展半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等「五大信賴產業」，進一步提升臺灣的產業實力。

賴總統表示，這次會議主題充分展現出政府的目標，也就是「智慧創新、民主包容、打造均衡臺灣」。因應AI時代的來臨，我們要從科技、民主、人權等各面向著手，帶領產業和社會轉型。

賴總統：臺灣要持續創造豐碩的科技成果

賴總統說，他在擔任行政院長時，中央政府科技預算第一次突破1千億元，而明年中央政府總體的科技預算編列1,965億元，比今年增加77億元，這代表政府對科技產業的重視，我們要繼續努力，讓臺灣成為全球科技的領導國家。

賴總統指出，為了打造均衡臺灣，上周四行政院經發會通過了「六大區域旗艦計畫」，不僅要發展臺灣各個區域的特色產業，也要在各縣市推動軌道、公路、醫療、文化、觀光、居住等重大建設，未來將推動140項的重要建設，其中有100多項建設已經在進行，希望持續強化各個區域的生活治理與連結。

賴總統說，相信科技的創新可以協助區域的均衡發展，並且落實人文社會與科技的結合，打造更具備科技韌性、社會韌性、環境韌性、經濟韌性的生活環境，讓國人有更好的生活，國家有更強的實力因應各項挑戰。

賴總統提到，今年臺灣在科技發展上取得亮眼的成果，根據「IMD世界數位競爭力」的評比，臺灣「每千人研發能力」是全球排名第二，在「研發總支出GDP占比」、「高科技出口GDP占比」及「學生在數學教育評估上的表現」也都位居全球第三名。

賴總統進一步指出，「臺灣有能力、有技術、有人才，我們要持續創造豐碩的科技成果」，「全國科學技術會議」就是集思廣益的重要平台。在大家的討論和確認之下，這次會議的各項議題、子題及策略措施，將成為國家科學技術發展計畫的執行依據，我們執政團隊也會全力以赴。

最後，賴總統再次感謝大家的參與，期待借重大家寶貴的經驗和意見，一起努力讓臺灣的科技政策更加完善，不只符合產業發展的需求，也為全民帶來更美好的生活，並預祝大會圓滿成功。

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