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電動車何時開徵汽燃費？ 交長給出答案
為鼓勵民眾使用電動交通工具，目前政府給予電動汽機車免汽燃費優惠，民進黨立委林俊憲16日就提到，電動車普及率越來越高，對於電動車課徵汽燃費何時會上路。交通部長陳世凱回應目前規劃在2030年，但還是要看未來電動車的占比數量。
立法院交通委員會16日召開「運安會主委報告業務概況及備詢」，會中林俊憲指出，我國對於車輛課徵的燃料稅中，先前有研議要改為公路養護及修建管理費，外界也相當關心未來是要改成隨車徵收、隨油徵收還是隨里程徵收。
交通部運研所長林繼國表示，先前有做了相關的研究，未來就是看技術發展。林俊憲追問，近年電動車比例逐年增加，燃油車的比例也會下降，未來電動車是否會課徵道路使用費，未來做法為何？
林繼國說，目前電動車還在政策鼓勵階段，未來等到一定程度的普及，未來還是要隨車，針對牌照稅部分，就是按照排氣量來換算，並合理地徵收道路使用費。目前規劃是未來電動車一樣隨車徵收，並按照排氣量，跟現在的燃油車一樣，馬力會換算。
林俊憲質疑，電動車可以透過電腦更改馬力，這是否也能作弊，再加上現在相關政策都尚未說明，電動車主對於自己是否要被課稅都不清楚，現在也有很多網路上的影片在推算，電動車未來恐怕要繳交十幾萬的稅金，政策不明朗的狀況之下是否會影響電動車的銷售，造成現有車主的慌恐。
林繼國說，這點在未來在技術上也要更新。交通部長陳世凱說，稅金應該是不至於到像網路上說的那麼多，再加上現在電動車的車輛數尚未到達需要課稅的狀況，所以還有一段時間。
交通部公共運輸及監理司長林福山補充，目前我國電動小客車部分將近9萬輛，占全體小客車比重約百分之一點多。
陳世凱說，2030年電動車如果有達到一定數量的時候就會，未來不管是電動車或燃油車都會是隨車徵收道路使用費。
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