MSCI 揭露2025永續趨勢：生成式 AI 數據挑戰升級

MSCI發布第13份年度《永續與氣候趨勢展望》報告，揭示2025年對投資者和企業構成影響的重大趨勢。報告指出，隨著企業在人工智能（AI）上的支出預計於2025年翻倍，生成式AI模型面臨的數據挑戰愈發明顯。

報告中指出，投資者和監管機構對AI的樂觀情緒可能因透明度與投資回報壓力而減弱。雖然數據資源豐富，但合法性與質量成為主要阻礙。「自由獲取」數據的時代即將結束，將檢驗企業的實力與道德合規性。

2024年起，全球主要市場預計將實施AI相關的特定立法，進一步限制合法數據的獲取。儘管七大領先AI開發商中的五家已披露其數據來源，使用公開數據進行商業化仍面臨隱私與版權爭議，強調數據管理需更謹慎。

根據「數據溯源倡議」，2023年至2024年間，因網站業主封鎖網絡爬蟲，供AI使用的高質量數據減少了25%，使數據獲取更具挑戰性，進一步影響模型性能和合規性。

此外，不斷變化的監管環境帶來隱私、版權及偏見等風險，對消費者影響不容忽視。提前應對這些挑戰，將成為AI企業成功與否的關鍵。