政府對核能態度轉開放 專家籲核能人才培育要趁早

隨著全球致力於2050年淨零碳排目標，全時無碳電力的需求快速增長，中華民國核能學會今天在50周年年會指出，政府已表明可考慮新核能技術，呼籲針對小型模組化反應爐（SMR）及第四代核能技術的人才培育和核安管制應提早準備，如此才能和國際核能技術接軌。

去年COP 28會議中，有22個國家宣示於2050年前將核能發電量提升至2020年的3倍，微軟、Google等科技企業積極投入核能技術應用，以應對人工智慧發展所需的巨量電力需求，進一步彰顯核能的重要性。

本次年會主要針對核能延役和SMR技術等進行討論，中華民國核能學會理事長葉宗洸表示，從潔淨能源發展的角度來看，政府對新核能技術的態度轉為開放，若政府考慮續用核電，如此的政策調整可以成為實現我國能源轉型的重要助力。

葉宗洸說，在新核能技術方面，SMR以占地小、建置彈性佳、高安全性與高效能等特點，迅速崛起為無碳能源的重要工具，SMR被普遍視為具突破性技術，不僅能穩定提供低碳電力，更為偏遠地區、城鎮及高耗能科技業帶來全新的電力選項。

原能會前主委蔡春鴻表示，民進黨執政8年多來，除了幾次大規模停電外，還有未來缺電的風險和連續多年的電價上漲、政府近年撥補台電共約5000億元等，即使2018以核養綠公投通過，執政黨仍堅持意識形態的非核政策，如今政府態度鬆動，表示可以接受新核能技術，雖然目前政策面還看不到曙光，但必須朝著核能人才的培訓等及早做好準備。