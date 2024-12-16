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中保科技集團 AI 智慧工廠正式啟用 布局 AI 智慧製造有成

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
立捷國際新廠落成。邱馨儀／攝影
立捷國際新廠落成。邱馨儀／攝影

中保科技集團旗下立捷國際新建工廠16日舉行啟用典禮，中保科（9917）董事長林建涵表示，立捷新廠的成立與啟用，為集團布局開啟新頁，同時也宣示集團正式跨入AI智慧製造關鍵里程，國產建材實業（2504）董事長徐蘭英、國產建材實業暨中保科技副董事長林明昇、中保科技總管理處執行長林磊皆出席啟用典禮。

立捷國際前身定位為中保科的生產製造中心，配合科技研發中心，開發台灣市場專用系統確保獨特性，並生產製造完整供貨，是台灣科技保全首座從研發、設計到製作生產的一條龍製程的工廠。已代工生產保全有線系統：主機、感知器等系列產品超過300萬台以上，目前還持續增加中。

林建涵表示，為達轉型升級及提升競爭力，中保科技集團多元化積極布局智能製造，斥資5.8億元開始擴大投資自動化產線，購地興建新廠房、投資自動化設備升。立捷新廠讓集團科技化版圖更完整，除持續供應中保科各項主機、感知器及各項IOT產品，更向外擴大電子代工新領域，落實在地化MIT製造。導入自動化產線後自製品產能將占70%，轉進「電子代工」新領域代工產能可達30%。

立捷新廠於2024年完工，新廠地上4層、地下１層，占地4,283平方公尺總坪數近3,000坪；新增SMT自動化產線、機械手臂智慧化產線、自動倉儲系統等，除了自動化生產線及倉儲的布建，並響應政府再生能源政策，在廠房屋頂全面裝設太陽能光電設備，提升能源自主。

2到4樓是自動化產線跟倉儲區，其內部包含具備AI功能的3D檢測器，廠區搭配全面採用電子料倉、自動印錫機可全面加快製作時程，高速貼片

中保科

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