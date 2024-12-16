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無薪假減少822人 花蓮部分產業回溫減197人

中央社／ 台北16日電
勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計。示意圖／AI生成
勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計。示意圖／AI生成

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）家數為257家、人數4474人，與上期相比減少41家、822人；其中製造業1家工具機製造業者減少120人最顯著，而花蓮整體減少197人，顯示部分產業回溫。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計257家，實施人數4474人；與2日公布實施家數計298家，實施人數5296人相比，此次家數減少41家，人數減少822人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱告訴中央社記者，此次主要在製造業、批發及零售業、住宿及餐飲業實施人數都有較明顯減少，值得一提的是，本期花蓮就下修197人。

製造業的部分，李怡萱說，在台中有1家工具機製造業者，本期停止實施120人，業者表示訂單回穩，因此停止實施；另外在批發及零售業中，則有1家藥品及化粧品業者停止實施約50人。

本期花蓮縣實施家數69家、人數617人。李怡萱說明，此次花蓮就有21家業者停止實施、合計197人；較顯著為1家糕餅業者減少39人，其他如遊覽車業者、住宿業者也都有下修，如本期住宿業減少93人中，大多數都在花蓮。

李怡萱提到，目前觀察花蓮振興等政府各項觀光、旅遊補助開始出現效果，接下來明年1月就是春節連假，期許有更多人前往花蓮、刺激產業回溫。

李怡萱指出，目前觀察下半年的實施情況，整體通報數字還算穩定，雖偶有增幅，但變化不算太大，勞動部後續會持續觀察。

住宿 勞動部 花蓮

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