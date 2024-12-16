今年汽機車營收可望續創新高 電動車掛牌數超越去年全年

缺料緩解，進口車到港交車數增加，去年汽機車零售業營業額營收達8885億元，年增17.4%，規模值及增幅均創歷年新高；而今年在電動車及高價進口車銷售熱絡下，累計1~10月營業額7601億元，續增3.8%，全年可望再締新猷。

經濟部表示，電動汽車新車掛牌數快速攀升，近5年平均年增率逾6成：隨著全球淨零碳排風潮持續推展，我國自2017年實施整廠平均油耗總量管理機制，促使車廠加速導入電動車及油電混合車，另隨電池續航力及充電速度等技術持續提升，加以政府推動電動車輛稅收減徵及汰舊換新等補助，電動汽車逐漸成為民眾日常代步選擇。

經濟部指出，2019年電動汽車（純電車＋油電混合車）新車掛牌數大幅年增逾2倍，之後每年以雙位數增幅快速攀升，近5年平均年增66.8%，今年前10月新車掛牌數達12.8萬輛，規模已超越去年全年的12.5萬輛，續增28.5%；在電動汽車銷售增溫排擠下，燃油汽車新車掛牌數於2021年後均低於40萬輛，近5年平均年減3.7%，前10月續減14.2%。

經濟部表示，油電混合車占整體汽車新車掛牌數逾25%：就新車掛牌數占比觀察，電動汽車占整體新車掛牌數由2018年之2.2%上升至前10月的33.9%，其中油電混合車占25.7%，較107年增加23.7個百分點，占比和上升幅度皆遠高於純電動車之8.2%及8.0個百分點。

根據2023年交通部「自用小客車使用狀況調查報告」顯示，消費者不願意購置純電動車之考量因素依序為：「充電設施不健全」、「車輛單次充電後的續航限制」及「電動車價格太高」，顯示在兼顧環保節能、實用性及價格考量下，油電混合車成為消費者較青睞的選項。