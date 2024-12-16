快訊

台積電衝高20元 拉抬台股早盤漲逾200點

不甩反抗軍叫停！以色列閃電夜襲敘利亞 75次打擊摧毀軍事目標

超逼真新詐騙！假IG官方來信要求改密碼 3處可識別破綻

搶進電動車充電戰場 微星推出 eConnect 能源管理系統

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
搶進電動車充電戰場，微星推出 MSI eConnect 能源管理系統。微星／提供
搶進電動車充電戰場，微星推出 MSI eConnect 能源管理系統。微星／提供

微星科技（2377）繼成功推出多款智慧充電樁後，再次引領電動車充電市場，宣布推出全新 MSI eConnect 能源管理系統（Energy Management System，EMS），結合專業的硬體與軟體優勢，全面提升電動車充電市場的運營效率與安全性。這套系統針對台灣市場的充電需求與挑戰，提供從社區家用到企業商用的多元化解決方案，旨在打造更智慧化、高效能的充電生態。

隨著電動車普及率提升，台灣的充電基礎設施面臨電力負載不均、設備維護困難及數據管理不完善等挑戰。MSI

eConnect 以「動態負載平衡」為核心，在用電滿載時，系統可自動調節充電樁功率或啟用排隊模式，在電網不超載的前提下滿足多車充電需求。透過即時監控確保多車同時充電時的供電穩定性，並在設備異常時啟動警示與遠端遙控機制，保障用電安全。

此外，MSI eConnect 提供靈活的計費機制，支援時間費率、車位佔用費、VIP優惠折扣設定，幫助業者活化整體車位使用率、強化分眾服務。在商用場域應用中，業者也可考量時段、車流量及季節性需求，制定差異化電價策略，最大化充電站效益。

MSI eConnect 具備強大的 API 串接能力，能與停車管理系統、社區物業管理系統及其他運營商系統無縫整合。透過支援 OCPP 通訊協定，系統可管理市面上不同品牌的充電樁，針對不支援 OCPP 的設備，也能提供智慧電表串接整合服務，以統一納入管理，為業者和用戶提供更多元的選擇。系統並支援客製化 APP 開發，幫助業者快速打造專屬品牌形象，提供會員優惠、充電預約及即時客服等服務，進一步提升用戶忠誠度與體驗。

MSI eConnect 提供雲端和地端兩種部署方案，方便有不同資安考量、網路環境、訂購方式的使用者進行評估，適應從私人住宅到大型公共場域的多元應用需求。針對不同的應用場景、功能需求，系統推出充電管理、多員共享、專業商用型三大方案，涵蓋充電即時監控、會員管理、金流串接及報表分析等功能，助力業者實現全面智慧管理。

原為蔣公行館、位於日月潭涵碧半島制高點的漢來（1268）日月行館，以絕美的湖光美景與細緻的旅宿服務聞名。為響應低碳樂活新趨勢，於館內設置多支MSI EV Premium充電樁，免費提供賓客使用，同時採用了MSI eConnect管理系統，即時掌握充電樁的電量消耗、使用頻率等資訊，以提升電力安全與管理效率，此舉不僅打造了電動車友善環境，也展現飯店對綠色旅宿與永續理念的堅定承諾，為頂級渡假體驗樹立新標竿。

微星科技深耕電動車市場，致力於軟硬體整合，以創新技術助力台灣充電基礎設施建設。MSI eConnect 不僅提升充電站運營效率，也為電動車車主提供更安全便捷的充電體驗，推動新能源減碳交通的普及化。

搶進電動車充電戰場，微星推出 MSI eConnect 能源管理系統。微星／提供
搶進電動車充電戰場，微星推出 MSI eConnect 能源管理系統。微星／提供

充電樁 微星 電動車

延伸閱讀

純電車比例難以達成！英國政府已準備放寬不切實際的電動車法令

歐洲多國計畫削減電動車補貼！是否會影響電氣化發展？

掛牌數增加至1.1萬輛！台中電動車「充電」114年元旦起收費

台中電動車停車充電分開計價 114年元旦起試辦

相關新聞

綠電風雲錄／中美晶開停工第一槍 太陽能上游成棄兒？

13日星期五，不僅寒流襲台，太陽能指標中美晶遭員工爆料被公司強迫特休或預支特休，股價在黑色星期五裡彌漫肅殺氣息，盤中一度重挫逾9%。中美晶董座徐秀蘭在盤後舉行記者會，她雖道出中美晶決定在明年1月7日起將宜蘭電池產業停工的無奈，卻也抱著「四周後可能捎來曝光」的期待。 或許有不少人納悶，台灣不是買不到綠電？綠電都被台積電等大廠買光了？綠電生意應該好到爆，中美晶怎麼還會將宜蘭電池產線停工？！

財經人物／創投教父王伯元 40年前輸血台積 奠定台灣科技業榮景

台積電創辦人張忠謀上周舉行新書發表會，當天中磊科技創辦人王伯元身著一貫黑西裝、打上紅領帶，笑顏逐開地走進會場、低調與會。...

三大經濟學家預估國內情勢 利率連三凍、打炒房「停看聽」

中央銀行將於本周四（19日）召開今年最後一場理監事會議，富邦金控首席經濟學家羅瑋、永豐金控首席經濟學家黃蔭基、國泰世華銀...

富邦集團董座樂觀展望 蔡明忠：明年經濟成長看到4%

富邦集團董事長蔡明忠昨（15）日表示，樂觀看待明年經濟成長率可達4%，台灣處於整個AI生態系統中心，加上民間消費力成長力...

經濟部長郭智輝訪歐 聚焦 CBAM

經濟部長郭智輝於14日率團啟程前往歐洲，本周將於比利時布魯塞爾與歐盟官員召開台歐盟經貿與產業合作相關會議，並拜訪台積電德...

郭智輝祭各單位封口令？經濟部：強化社會溝通態度不變

媒體報導，經濟部長郭智輝對經濟部各單位和所屬事業全面祭出「封口令」，未經許可不得對外發言。經濟部回應，為確保發言態度一致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。