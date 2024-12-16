搶進電動車充電戰場 微星推出 eConnect 能源管理系統

微星科技（2377）繼成功推出多款智慧充電樁後，再次引領電動車充電市場，宣布推出全新 MSI eConnect 能源管理系統（Energy Management System，EMS），結合專業的硬體與軟體優勢，全面提升電動車充電市場的運營效率與安全性。這套系統針對台灣市場的充電需求與挑戰，提供從社區家用到企業商用的多元化解決方案，旨在打造更智慧化、高效能的充電生態。

隨著電動車普及率提升，台灣的充電基礎設施面臨電力負載不均、設備維護困難及數據管理不完善等挑戰。MSI

eConnect 以「動態負載平衡」為核心，在用電滿載時，系統可自動調節充電樁功率或啟用排隊模式，在電網不超載的前提下滿足多車充電需求。透過即時監控確保多車同時充電時的供電穩定性，並在設備異常時啟動警示與遠端遙控機制，保障用電安全。

此外，MSI eConnect 提供靈活的計費機制，支援時間費率、車位佔用費、VIP優惠折扣設定，幫助業者活化整體車位使用率、強化分眾服務。在商用場域應用中，業者也可考量時段、車流量及季節性需求，制定差異化電價策略，最大化充電站效益。

MSI eConnect 具備強大的 API 串接能力，能與停車管理系統、社區物業管理系統及其他運營商系統無縫整合。透過支援 OCPP 通訊協定，系統可管理市面上不同品牌的充電樁，針對不支援 OCPP 的設備，也能提供智慧電表串接整合服務，以統一納入管理，為業者和用戶提供更多元的選擇。系統並支援客製化 APP 開發，幫助業者快速打造專屬品牌形象，提供會員優惠、充電預約及即時客服等服務，進一步提升用戶忠誠度與體驗。

MSI eConnect 提供雲端和地端兩種部署方案，方便有不同資安考量、網路環境、訂購方式的使用者進行評估，適應從私人住宅到大型公共場域的多元應用需求。針對不同的應用場景、功能需求，系統推出充電管理、多員共享、專業商用型三大方案，涵蓋充電即時監控、會員管理、金流串接及報表分析等功能，助力業者實現全面智慧管理。

原為蔣公行館、位於日月潭涵碧半島制高點的漢來（1268）日月行館，以絕美的湖光美景與細緻的旅宿服務聞名。為響應低碳樂活新趨勢，於館內設置多支MSI EV Premium充電樁，免費提供賓客使用，同時採用了MSI eConnect管理系統，即時掌握充電樁的電量消耗、使用頻率等資訊，以提升電力安全與管理效率，此舉不僅打造了電動車友善環境，也展現飯店對綠色旅宿與永續理念的堅定承諾，為頂級渡假體驗樹立新標竿。