三大經濟學家預估國內情勢 利率連三凍、打炒房「停看聽」

中央銀行將於本周四（19日）召開今年最後一場理監事會議，富邦金控首席經濟學家羅瑋、永豐金控首席經濟學家黃蔭基、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超均預估，央行本季貼放利率將「連三凍」，房市管制措施也將「停看聽」，不急著推出第八波管制措施；金融市場也預期，央行本季可能上修今、明年經濟成長預估值。

央行今年6月與9月接連採取房市管制措施，其中9月推出的第七波打炒房措施被視為「史上最重」、掀起房市「金龍海嘯」，迄今國內房市景氣明顯降溫，首席經濟學家們認為，央行本周四再推第八波措施機率不高。

儘管美國聯準會、歐洲央行等先進國家啟動降息循環，但黃蔭基預估，2025年台灣重貼現率將維持2%不變，意即包含今年第4季在內的未來五季都不會調整。預估2025年美元續強，新台幣匯率由31.1元起跳、難見「2」字頭。

房市管制方面，羅瑋指出，央行現階段政策目標是讓房價不要再漲，但是也並沒有真正要讓房價跌下來，否則央行基準利率不會是現在的2%，且若像南韓央行做的那麼激烈，房價驟跌兩成，經濟得付出慘重代價，非台灣央行所樂見。

林啟超表示，台灣央行現階段重點不是利率，而是聚焦房市控管；央行將觀察國內房市「三高」指標，包括高房價、銀行法72-2條占比，以及不動產放款占總放款比重偏高等是否緩和，若房市指標「三高」獲改善，央行不見得需要祭出第八波管制，預估明年房市將呈「量縮價鬆動」格局。