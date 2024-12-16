富邦集團董座樂觀展望 蔡明忠：明年經濟成長看到4%

經濟日報／ 記者戴玉翔陳美君／台北報導
富邦集團董事長蔡明忠今年第11度完賽台北馬半程馬拉松。富邦金控／提供
富邦集團董事長蔡明忠今年第11度完賽台北馬半程馬拉松。富邦金控／提供

富邦集團董事長蔡明忠昨（15）日表示，樂觀看待明年經濟成長率可達4%，台灣處於整個AI生態系統中心，加上民間消費力成長力道強，相信台灣企業經營者能帶領經濟勇往直前。

2024台北馬拉松昨日於台北市政府前市民廣場開跑，蔡明忠今年是第11度參賽，以行動力挺，他在賽後接受媒體聯訪時談及台灣經濟，樂觀看待明年展望。

談到明年全球經濟最大挑戰，蔡明忠表示，「大家應該都會覺得是美國新總統川普」，但他也認為，「台灣應該沒問題，主要在於台灣經濟韌性很強，且台灣企業經營者，一代比一代還要厲害，永遠都可以跟得上世界科技潮流。」

蔡明忠點出，「台灣處於整個AI生態系統的中心，所以不管地緣政治是如何發展，台灣都還是有辦法，靠著我們企業界的經營者，帶著台灣的經濟勇往直前。」

蔡明忠也對台灣明年經濟表現充滿信心，他表示，「台灣今年經濟成長率非常高標，明年大家都預測，還是可以看到4%，加上川普重返美國白宮，市場也預期美國經濟會比較好，企業界普遍都很樂觀，而經濟跟民眾信心也有很大關聯，因為大家有信心就想花錢，那就會帶動經濟成長，台灣今年消費成長非常好，明年在民眾普遍樂觀情形下，可望帶動消費力，給經濟發展有一個很好的支撐力量。」

蔡明忠第11度參加台北馬半馬賽事，他表示，這是下一個十年的新開始，期許自己繼續與台北馬拉松並肩向前，為健康與永續而跑。

被問及完賽心得時，他則笑道，「儘管每年跑完都很崩潰，但是也覺得這個過程很甜美，以前自己比較有在追求速度，還有教練專門設計課程，每個禮拜都要照表操課，過去幾年跑步有時間、速度、完賽壓力，調節體力壓力，但現在追求健康的完賽，這次他有照太太陳藹玲的交代，不要硬撐，保持一個享受跑步的速度。」

美國經濟 蔡明忠

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