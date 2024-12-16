經濟部長郭智輝訪歐 聚焦 CBAM

經濟部長郭智輝於14日率團啟程前往歐洲，本周將於比利時布魯塞爾與歐盟官員召開台歐盟經貿與產業合作相關會議，並拜訪台積電德國廠，同時前往捷克出席「台灣貿易投資中心」揭牌儀式，協助台商布局歐洲，強化關鍵產業供應鏈。

官員表示，我國跟歐盟會談聚焦在對接歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、離岸風電合作議題上。我方將表達我國即將課徵碳費，未來可抵歐盟CBAM憑證，因台灣很多零組件出口到歐盟，最終會以歐盟產品出口，若歐盟在CBAM憑證課得過重，對歐盟和台灣都不利。

針對離岸風電方面，在WTO諮商結束後，歐商仍會繼續投資台灣，我方將表達期待雙方繼續合作，我方協助歐商完成在台灣離岸風電投資。

據了解，郭智輝此行也將拜訪台積電（2330）德國廠，了解投資進度及需要政府哪些協助；此外將於明年正式營運的捷克布拉格台灣貿易投資中心揭幕，提供台商一站式協助。台灣貿易投資中心為貿協在海外營運據點。

針對郭智輝境外關內政策，國內半導體供應鏈是否有意願前往捷克投資？官員說，目前大廠沒有，但相關物流、及第二階、第三階零組件則有初步意願。此行郭智輝也將與捷克經貿高層會面，了解捷克當地工業區投資環境。

為了解當地台商需求，郭智輝將會與捷克台灣商會等產業代表座談，據悉，群光電子、緯創、英業達、和碩、台達電和德淵等業者都將出席。