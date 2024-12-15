富邦蔡明忠：台灣經濟韌性強 「2大支柱」支撐明年GDP保4%

2024台北馬拉松15日於台北市政府前市民廣場熱力開跑！富邦集團董事長蔡明忠今年第11度參賽台北馬，以行動力挺。而蔡明忠賽後接受媒體聯訪時談及台灣經濟，他樂觀看待明年展望，並表示，台灣處於整個AI生態系統的中心，加上民間消費力成長力道強，相信台灣企業界經營者能帶領台灣經濟勇往前進。

富邦集團董事長蔡明忠接受媒體採訪時，談及明年全球經濟最大的挑戰，他指出，「大家應該都會覺得是美國總統川普」，但他也認為，「台灣應該沒問題，主要在於台灣經濟韌性很強，且台灣企業界的經營者，一代比一代還要厲害，永遠都可以跟得上世界科技的潮流。」

蔡明忠也點出，「台灣處於整個AI生態系統的中心，所以不管地緣政治是怎麼發展，台灣都還是有辦法，靠著我們企業界的經營者，帶著我們台灣的經濟勇往前進。」

蔡明忠也對台灣明年經濟表現充滿信心，他表示，「台灣今年經濟成長率非常高標，明年大家都預測，還是可以看的到4%，加上因為川普重返美國白宮後，市場也預期美國經濟會比較好，企業界普遍都很樂觀，而經濟跟民眾信心也有很大的關係，因為大家有信心就想花錢，那就會帶動經濟成長，台灣今年消費成長非常的好，明年在民眾普遍樂觀的情形之下，可望帶動消費力，給經濟發展有一個很好的支撐力量。」

而今年第11度參賽台北馬的蔡明忠，被問及心得時笑道，「要感謝老天幫忙，天氣不錯，儘管每年跑完都很崩潰，但是也覺得這個過程很甜美，以前我比較有在追求速度，我有教練，還給我設計課程，每個禮拜都要照表操課，過去幾年跑步有時間、速度、完賽的壓力，調節體力的壓力，但現在追求健康的完賽，不過今天我有照太太陳藹玲的交待，不要硬撐，保持享受一個跑步的速度。」