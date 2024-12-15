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郭智輝祭各單位封口令？經濟部：強化社會溝通態度不變

中央社／ 台北15日電
經濟部長郭智輝表示，川普對加墨中提高關稅，比較緊張的產業是EMS。圖／本報系資料照片 曾吉松
經濟部長郭智輝表示，川普對加墨中提高關稅，比較緊張的產業是EMS。圖／本報系資料照片 曾吉松

媒體報導，經濟部長郭智輝對經濟部各單位和所屬事業全面祭出「封口令」，未經許可不得對外發言。經濟部回應，為確保發言態度一致，郭智輝請部長室人員幫忙協調調性，各局處、所轄各公司原就設有發言人機制，強化社會溝通的態度不變。

媒體今天報導，郭智輝下令經濟部各單位封口，只准部長辦公室主任對外發言，後來遭遇阻力，略有放寬，但祭出「回報單」制度，各單位若有媒體採訪，不管大、小事全部要填單，控管發言鉅細靡遺。

經濟部對此表示，郭智輝來自民間企業，注重團隊一體的工作文化，尊重經濟部公務人員專業的同時，也期待內部不同單位代表經濟部對外發言時，應確保態度一致，才請部長室人員擔任主責次長的幕僚，幫忙協調調性。

經濟部強調，經濟部各局處、所轄各公司，原就設有自己的發言人機制，強化社會溝通的態度不變。

作文 經濟部

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