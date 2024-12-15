「川普2.0」來了 明年股匯市恐掀海波浪 央行總裁楊金龍如何接招？

「川普2.0」來了，央行總裁楊金龍如何接招，成為金融市場關注焦點。 美國總統川普計劃在明年1月20日上任首日發布超過25道行政命令，力圖從移民到能源等議題，大幅重塑美國政府政策；金融圈主管指出，台灣央行本季利率不變已成共識，外界聚焦在明年邁入「川普2.0」時代，國內外股匯市恐波動加劇，楊金龍如何應對，避免市場過度動盪、衝擊金融穩定。

央行將於本周四召開第4季理監事會議，對於川普重返白宮，楊金龍先前坦言，全球經濟成長動能趨緩及通膨趨升、中國大陸經濟動能弱化、美國貨幣政策不確定性影響全球金融市場穩定，將透過多重管道影響台灣。金融圈主管認為，川普採取的高關稅政策，對台灣的衝擊將最為顯著。

央行曾透露，美中貿易爭端後，台灣對美國貿易順差大幅擴增，美國財政部檢視匯率操縱三項指標裡，台灣對美商品及服務貿易順差逾150億美元及經常帳順差對GDP比率逾3%這兩項達標，遭美列匯率操縱觀察名單「恐成常態」。至於台灣縮小對美國貿易順差做法，央行建議，可擴大對美採購能源、農產品及軍品等。

國泰台大團隊認為，影響2025年台灣經濟成長的主要因素有六，第一是川普關稅政策導致全球貿易戰風險升溫，影響全球需求前景；第二為美國通膨降幅及降速不如預期，降息時點延後及降幅縮小；第三是聯準會利率續處相對高檔且時間拉長，壓抑全球投資及消費需求；第四是中國大陸政策刺激幅度不足，房市持續疲弱，景氣復甦不如預期；第五為央行限貸令衝擊房市動能，房貸利率走升或壓抑國內需求；第六是人工智能應用帶動科技業投資及產業升級轉型。