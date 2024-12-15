快訊

不願同流合汙...大陸清華畢業公務員舉報貪官 多人落馬

叛將偷資料搶生意！創業第一年慘賠上億 「全球十大AI晶片巨頭」耐能如何翻身？

中光電「智慧隱視顯示器」 獲新竹科學園區創新產品獎肯定

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
中強光電「智慧隱視顯示器」榮獲新竹科學園區113年創新產品獎。業者／提供
中強光電「智慧隱視顯示器」榮獲新竹科學園區113年創新產品獎。業者／提供

光電大廠中光電（5371）的「智慧隱視顯示器」成功自眾多企業中脫穎而出，榮獲113年度新竹科學園區優良廠商「創新產品獎」，日前於新竹科學園區44周年園慶活動中受獎，肯定其多年來的技術創新與研發突破，推出兼具安全與娛樂性的產品。

創新設計 於駕駛安全和娛樂需求間取得最佳平衡

「智慧隱視顯示器」跳脫傳統顯示技術框架，以電控視角切換元件和防窺膜等創新設計，以及獨特的視角控制技術，解決車內顯示器可能對駕駛者造成的干擾，還能依據使用者需求切換視覺效果。在車輛行駛時，可使用防窺模式濾除朝向駕駛方向的光線，以維護乘車安全；在停車模式時，則關閉光線濾除功能，讓駕駛者能與乘客一起享受視聽娛樂。

先進技術 精準控制光線分布

「智慧隱視顯示器」運用先進液晶技術，精準控制光線的分布與衰減率，加上獨步市場的雙重防窺功能，不僅能有效減少駕駛方向的亮度，還能控制從乘客車窗反射回來的光線，大幅提升夜間駕駛的安全性。此技術的高複雜性和專業性，充分展現此產品的技術實力和市場競爭力。

專利技術及全球應用 市場潛力巨大

「智慧隱視顯示器」目前已取得中國大陸、德國及美國共7項專利認證，並積極申請與其核心技術相關的8項專利（涵蓋台灣、大陸和美國），更成功進駐Audi 2024及2025年車系，並在CES 2024與Electronica India 2024展覽中，吸引了全球車載顯示器領域的重要製造商青睞。

隨著車載顯示市場的不斷擴大，未來「一車多面板」的趨勢日益明顯，高端歐系和美系車款對於安全性和視覺體驗的重視程度也隨之增加，預計將為此款產品帶來更廣闊的市場機會。

中光電表示，此次獲獎不僅是對中強光電在顯示技術領域實力的肯定，更為公司研發團隊打了一劑強心劑。未來，中強光電將持續投入各項資源並積極參與展覽，同時加強與全球頂尖車廠的合作，以開創車載顯示新局面，為客戶帶來更多突破性的創新成果及更具競爭力的解決方案。

中強光電獲新竹科學園區頒發113年創新產品獎。業者／提供
中強光電獲新竹科學園區頒發113年創新產品獎。業者／提供

中光電 顯示器

延伸閱讀

生日快樂！竹科慶生 鍾東錦：客家精神更符合企業需求

美中無人機大戰開打 漢翔、中光電、雷虎受惠

成都「銳成芯微」非法在台經營 將台灣IC研發成果全輸送大陸

蔣萬安挺新竹縣市合併成第7都 邱臣遠：尊重、審慎評估

相關新聞

加油再等等 中油：明日起汽、柴油各降0.1元

台灣中油宣布，自明（16）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.5元、95無...

抗議「假環評」暴力 全台環團今串聯集結台中發聲

由台灣健康空氣行動聯盟和彰化縣醫療界聯盟主導、北中南環保團體共同發起的「台灣氣候民主和公正轉型團結陣線」今集結台中市議會...

央行政策利率預料按兵不動 也不加碼打炒房

中央銀行將於周四召開今年最後一場理監事會議。市場預期，央行本季貼放利率將按兵不動，貼放利率「連三凍」、重貼現率維持現行的2%，維持16年來的新高水準。至於最受關注的房市議題，預料央行也暫不加碼打炒房。 另外，央行對明年經濟成長與通膨預估值是否上調或下修，也是市場關注焦點。央行上季預測，明年經濟成長率為3.08%，明年CPI及核心CPI年增率分別續降為1.89%、1.79%，市場預估，央行本季將進一步上調明年經濟成長預估值。

央行理監事會房市焦點 總裁楊金龍談話、明年經濟展望受矚目

中央銀行將於本周四（19日）召開今年最後一場理監事會議。市場預期，本季貼放利率將按兵不動，房市管制措施也將「停看聽」、暫...

台灣氣候變遷績效指標排全球第60名 減排彎道超車須公私協力

氣候變遷績效指標（CCPI）在第29屆氣候峰會（COP29）期間公布最新排名，台灣排名第60名，比去年進步一名，但仍居全球末段班。清華大學科技法律研究所教授范建得表示，CCPI的評比方法有所侷限、不利於出口貿易導向國家，不能因而抹煞台灣在減排方面做出的努力。

19日經濟投資展望論壇 前瞻2025

經濟日報將於本周四（19日）舉辦「經濟投資展望論壇─智勝2025」，邀請國內外重量級財經學者，解析並預測來年的經濟趨勢，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。