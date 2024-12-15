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經長郭智輝率團赴歐深化經貿關係 為「台灣貿易投資中心」揭牌

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部長郭智輝14日率團啟程前往歐洲，將於比利時布魯塞爾與歐盟官員召開臺歐盟經貿與產業合作相關會議，並將前往捷克出席「台灣貿易投資中心」揭牌儀式，協助我國業者布局歐洲，強化關鍵產業供應鏈。

我國與歐盟間透過雙邊對話平台討論貿易與投資政策及推動產業合作，郭智輝將與歐方探索雙方具潛力的合作項目，特別是近年AI新興科技興起，將為彼此帶來許多新的合作機會。此外，為因應國際局勢的變化，郭智輝亦將與歐方就經濟安全、供應鏈韌性等議題交換意見。

郭智輝此行將順訪捷克布拉格出席「台灣貿易投資中心」揭牌儀式，該中心將為我中小企業提供投資布局一站式服務，進一步深化台歐盟投資與供應鏈合作。

台灣與歐盟是理念相近的可靠夥伴，近年雙方經貿關係日益緊密，官方與民間互動往來密切，歐盟為我最大外資來源及第4大貿易夥伴。

歐盟

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