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經長赴歐擬訪台積電德國廠 為捷克台灣服務中心揭幕

中央社／ 台北15日電

為協助台廠供應鏈海外布局，經濟部長郭智輝本週率團出訪歐洲，除了與歐盟高層經貿對談、拜訪台積電德國廠，他也計畫參訪捷克西北部工業區等地，並為將於明年正式營運的捷克布拉格台灣服務中心揭幕，提供台商一站式協助。

郭智輝訪歐首站將與歐盟高層展開產業對話，創下台歐盟經貿高層首次實體對話紀錄，雙邊預計討論如何協助產業對接歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、離岸風電和經濟安全等議題。

碳有價時代來臨，歐盟CBAM將於2026年正式上路，台灣則將在明年開徵碳費，雖然台廠在國內繳交的碳費可以減免CBAM，但碳權抵減與第三方查證機構認可等議題尚待雙邊確認，由於涉及廠商外銷競爭力，台灣碳費制度如何對接CBAM，備受產業界關注。

台積電海外布局持續推進，郭智輝上任後優先鎖定捷克、日本和美國等國推動境外關內政策，明年除面臨美國新政局挑戰外，日本九州福岡將重啟經濟組人員配置，協助台廠海外布局。

以台積電德國廠為核心，與波蘭、捷克延伸形成歐洲晶片三角，其中捷克北部工業區、烏斯季（Usti）等地鄰近台積電設廠地點德勒斯登，具有發展半導體產業聚落潛力。捷克除了具地利之便，官方近年積極與台灣交流，加速促成布拉格台灣服務中心落成，成為經濟部境外關內政策下，在海外首座設立完成的服務據點。

經濟部官員表示，初步調查台灣半導體材料、物流、零件業者對海外投資有興趣，捷克北部工業區、烏斯季等地有機會形成產業聚落，捷克有優秀工程師人才，並擴大移工政策以緩解缺工現象；波蘭也因為有土地和勞工成本等競爭優勢，吸引台廠投資設點。

為了解當地台商需求，郭智輝除了走訪捷克工業區，也會與捷克台灣商會等產業代表座談，群光電子、緯創、英業達、和碩、台達電和德淵等業者都將出席。

未來經濟部將以捷克布拉格服務中心為窗口，希望透過官方層級與捷克接洽，協助台灣供應鏈廠商排除投資障礙。服務中心目前持續進行招募人員工作，但因預算關係，預計明年才實際營運。

台積電 捷克 歐盟

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