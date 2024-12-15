台塑化：16日起汽柴油各降1角

中央銀行將於周四召開今年最後一場理監事會議。市場預期，央行本季貼放利率將按兵不動，貼放利率「連三凍」、重貼現率維持現行的2%，維持16年來的新高水準。至於最受關注的房市議題，預料央行也暫不加碼打炒房。 另外，央行對明年經濟成長與通膨預估值是否上調或下修，也是市場關注焦點。央行上季預測，明年經濟成長率為3.08%，明年CPI及核心CPI年增率分別續降為1.89%、1.79%，市場預估，央行本季將進一步上調明年經濟成長預估值。

2024-12-15 06:00