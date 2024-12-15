台塑化：16日起汽柴油各降1角
台塑石化下午宣布，明天凌晨1時起，每公升汽油批售價格調降0.1元，柴油調降0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。
調整後價格分別是，92無鉛汽油每公升28.5元、95+無鉛汽油30元、98無鉛汽油32元、超級柴油27元。
台塑石化表示，受到中國政府表示明年將實施積極的貨幣及財政政策，以及歐盟通過對俄羅斯石油出口實施新一輪制裁等因素影響，支撐本週國際油價小幅上漲，均價與上週相當。
不過考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定16日凌晨1時開始，調降汽油批售價格每公升0.1元，柴油調降0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。
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