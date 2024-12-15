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加油再等等 中油：明日起汽、柴油各降0.1元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（16）日凌晨零時起汽、柴油調降0.1元。圖／本報資料照片
台灣中油宣布，自明（16）日凌晨零時起汽、柴油調降0.1元。圖／本報資料照片

台灣中油宣布，自明（16）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30.0元、98無鉛汽油每公升32.0元、超級柴油每公升27.2元，本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元。

台灣中油表示，本周受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）延長額外減產措施至明年第一季影響，導致國際油價上漲，浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價上漲0.28美元，新台幣兌美元匯率升值0.003元，漲幅為0.30%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.0元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.1元，吸收後95無鉛汽油每公升30元，達平穩措施第一階段門檻，計算後汽、柴油每公升各吸收0元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.1元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.1元。

中油 機制 油價

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