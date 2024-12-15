抗議「假環評」暴力 全台環團今串聯集結台中發聲

由台灣健康空氣行動聯盟和彰化縣醫療界聯盟主導、北中南環保團體共同發起的「台灣氣候民主和公正轉型團結陣線」今集結台中市議會廣場，抗議政府以「假環評」在不到50天裡，接連讓台電中火二期燃氣和高雄大林蒲七接環評過關，讓「形同（國）家暴（力）」的假環評，加諸中南部居民身上。

來自全台各地的環團代表上午集結在市議會廣場發表演說，同時演出「頭七」行動劇，抗議環評像是「鬼滅之刃」的刀下冤案。出席的有台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文、屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥，和大林蒲居民、高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英等10多人。

岳祥文說，這幾年感受到環境、人民一直在被政府霸凌，天然氣從南到北一直在無限制的擴張，這是非常可惡的事情。政府一直用假環評、假資料欺騙人民，因為天然氣的溫室氣體排放比燃煤還要嚴重，這在國際上已經有論述，甚至連資料都出來了。

他說，今年已有學者計算出來，天然氣從開採、液化、氣化、儲存，整個過程所排放的溫室氣體，比燃煤還多出28%至46%，平均更多出33%以上。政府所說「早一天爭氣、早一天減煤」才可以拒絕暖化，根本是騙局一場。

屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥說，在全球暖化下，西方國家有所謂的科技理性，也就是對石化燃料的揚棄。西方擁有最豐富的天然石化燃料，但是他們寧願割捨，因為這是人性的光彩。

南投縣健康空氣行動聯盟林翠蘭說，希望南投有好山、好水、好空氣，中部人站出來要回本來就屬於我們的好空氣。

活動新聞稿也表示，政府「借刀」先天體質缺陷的環評體制，過去50天，台電的中火二期燃氣開發案以及高雄大林蒲的中油洲際天然氣接收站（七接），接連在環評大會中神速通過，環保就像遭到暴力碾壓，更甚於賴清德總統當行政院長時的三接環評。