理監事會周四登場 央行利率預期連3凍

中央銀行第四季理監事會議周四登場，市場及研究機構均認為央行政利率繼續按兵不動，且選擇性信用管制維持在第七波，在經過九月組合重拳打炒房後，至少本季不會再對房地產施加壓力，不過，不排除繼續祭出提高存準率手段，進一步收緊市場資金。

凱基證券研究報告指出，受八月銀行房貸緊縮及九月央行第七波選擇性信用管制衝擊，二○二四年第三季房市交易量已大幅下滑，觀察央行總裁楊金龍對於第七波信用管制效果的評論，已達成預定的三大目的，包括透過道德勸說，讓銀行落實調整不動產放款，讓首購族順利取得貸款，以及反轉民眾對房價只會漲不會跌的預期心理，央行將持續保持觀望，並暗示第八波信用管制可能備而不用。凱基認為，央行十二月貨幣政策與信用管制，偏向按兵不動的機會很高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，房地產現況是被央行「留校察看」，各家銀行在銀行法第七十二之二條的限制下，撥款至房貸的比率受到控制，多家銀行在逼近滿水位的百分之廿六至百分之廿八時，房貸承做趨向謹慎，再加上央行九月祭出第七波房貸管制，現在房地產市況「很慘」。

至於狀況有多糟糕？今年房市上半年交易狀況極佳，一是股市好，二是銀行還沒限貸，央行的第七波也還在釀醞階段，徐佳馨說，市場最佳當屬五月，六、七月急轉直下，突然間銀行緊縮房貸業務，接著就是央行重拳，十一、十二月交易量約只有五月的一半。

徐佳馨指出，在銀行及央行兩大壓力下，九月、十月房地產狀況真的很不好，但十一月有稍微好一些，新青安及首購買盤進場，並順利取得銀行核貸，因此房地產的交易狀況稍有改善。雖然央行認為第七波選擇性信用管制有打破房價只漲不跌的迷思，不過，房價並未明顯修正。徐佳馨表示，大家普遍認為價格不會掉太多，因此房價只要有修正，通常就會被接受。

央行實施一連串的選擇性信用管制，累積下來，台北市預售屋市場遭遇最大困境。台北市每坪售價是全台最高，若要買面積足夠使用的房子，總價很驚人，徐佳馨說，總價超過七千萬的房子銷售困難，若將總價降低，使用坪數就太小也賣不掉。

建商的因應之道就是延緩交屋，徐佳馨指出，以時間換取空間就是建商目前的操作策略，預售屋三、五年後才交屋，延長施工期間，減少買方資金壓力，施工期間零付款或少額付款，期待二○二八年、二○三○年交屋時，限貸令已鬆綁或已解禁，拉長戰線以因應高房價及貸款不易的困境。