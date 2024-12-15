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19日經濟投資展望論壇 前瞻2025

經濟日報／ 記者李淑慧／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

經濟日報將於本周四（19日）舉辦「經濟投資展望論壇─智勝2025」，邀請國內外重量級財經學者，解析並預測來年的經濟趨勢，並由金融機構專業經理人分析主要投資市場的機會，協助企業與投資人做好準備，迎戰2025的經濟新局。

「經濟投資展望論壇─智勝2025」將於12月19日上午9時30分於台北國際會議中心101室（台北市信義區信義路五段1號）舉行，同時將揭曉「2025經濟關鍵字大預測」，由民眾票選出來第一名的經濟關鍵字。

這場論壇集結國內外重量級人士，上午首場是台大經濟系名譽教授陳博志專題演講，講題是「台灣經濟的未來」；接著是國內四大智庫領導人的展望座談，主題是「2025年經濟大趨勢」，由中經院院長連賢明、台經院院長張建一、中研院經濟研究所代理所長許育進、台灣綜合研究院院長吳再益共同與談，由台經院董事長吳中書主持。

下午共四場講座。首先是經濟學家陶冬，主講「陶冬看2025」。第二場是中國信託銀行財富管理經營處副總經理謝宗權，主講「2025局面翻轉 解碼投資新機遇」。第三場是富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美，主講「美國選後新局暨2025年趨勢瞭望」。第四場是萬寶投顧投資總監蔡明彰，主講「2025台股展望」。

2025年全球經濟面臨不少不確定因素，其中以美國總統當選人川普重返白宮後推出的政策最受關注，他已揚言將對主要貿易夥伴國提高關稅，一旦實施，將對全球經貿活動與產業供應鏈布局造成明顯影響。此外，各國央行的貨幣政策、大陸經濟能否復甦、地緣政治衝突何時落幕等，都對經濟帶來不小變數。

經濟日報連續第16年舉辦經濟投資展望論壇，期待大家在風險與機遇並存的2025年，都能掌握變局，靈活應對。

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陶冬

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