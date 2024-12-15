外銷訂單估連九增 上月可望年增4.7%至8.6%

經濟部將在本周五（20日）將發布11月外銷訂單金額，預期延續AI應用，帶動半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈需求擴增。預估11月接單金額530億美元至550億美元之間，年增4.7%至8.6%，將呈連續九個月正成長走勢。

惟經濟部預期11月外銷訂單接單將呈現月減，估計月減4.4%至月減0.8%之間。此外，手機新品備貨潮是否明顯出現、終端需求何時全面回溫，以及川普2.0時代因高關稅而出現提前備貨潮，皆牽動11月外銷接單動能。

近一年外銷訂單金額及成長率 圖／經濟日報提供

經濟部官員分析，第4季雖是接單旺季，但也不一定是逐月愈來愈高。按過去十年歷史，11月接單金額較10月多的有四個年度，其餘都是11月接單不如10月。官員並說，通常10月、11月是一年接單高峰，目前看來，今年10月為接單高峰。

經濟部官員觀察，今年手機備貨潮是有出現，只是未如預期，加上因終端需求尚未全面回溫，10月手機接單雖較9月增加，但仍呈現年減。

官員指出，廠商對庫存控管非常嚴格，對於手機新品備貨，可能延到2025年1月下單，此外，消費者等待AI功能而遞延消費，致手機訂單呈現年減。通常，手機新品周期會遞延到明年農曆年，手機備貨潮須再觀察。

經濟部統計指出，10月接單金額為554.5億美元，為歷年同月第二高，七大接單貨品中，僅光學器材接單呈年減，其餘皆呈正成長。今年前十月累計接單金額為4,843.5億美元，為歷年同期第三高。

經濟部表示，預期第4季整體接單仍優於第3季，高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續拓展，對國內半導高階製程、伺服器等相關供應鏈需求擴增，加上年終備貨需求漸次釋出，均有助於支撐接單動能。

根據經濟部最新廠商調查顯示，預期11月接單較10月增加的廠商占17.2%，持平者占59.4%，減少者占23.4%；按接單金額計算之動向指數為48.8，預期11月接單金額將較10月減少。