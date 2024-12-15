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央行理監事會房市焦點 總裁楊金龍談話、明年經濟展望受矚目

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行將於19日召開今年最後一場理監事會議。 圖／聯合報系資料照片
中央銀行將於19日召開今年最後一場理監事會議。 圖／聯合報系資料照片

中央銀行將於本周四（19日）召開今年最後一場理監事會議。市場預期，本季貼放利率將按兵不動，房市管制措施也將「停看聽」、暫不加碼，總裁楊金龍在會後記者會上的談話，以及央行對明年經濟成長與通膨預估值是否上調或下修，將成為市場關注焦點。

央行上季預測，明年經濟成長率為3.08%，明年CPI及核心CPI年增率分別續降為1.89%、1.79%。市場預估，央行本季將進一步上調明年經濟成長預估值。

明年通膨率回降，加上美國、歐洲等主要經濟體央行紛紛啟動降息循環，市場研判，央行本周四將決議貼放利率「連三凍」、重貼現率維持現行的2%，維持16年來的新高水準。

央行貼放利率調整概況 圖／經濟日報提供
央行貼放利率調整概況 圖／經濟日報提供

回顧今年9月19日，央行舉行第3季理監事會議，決議祭出史上最嚴的第七波房市管制措施，並同步調升存準率1碼（0.25個百分點）。楊金龍坦言，採取這些措施，讓央行同仁壓力很大，可以說「採取這次措施的壓力，大於央行前六波房市管制措施的加總！」

楊金龍表示，央行觀察到，銀行法72-2條的三成上限，有21家銀行已達26%，且都是大銀行，信用資源過度傾斜到不動產的情況十分嚴峻。

央行更在意的是，市場不斷預期房市會一直漲，加上目前經濟也不錯，有一種「放鬆」的氛圍，而這就是釀成日本資產泡沫、美國次貸危機、全球金融危機、QE與歐債危機等的共通點。

因應電價調漲可能形成通膨預期，央行在今年3月21日召開今年首場理監事會，意外決議升息半碼（0.125個百分點）；楊金龍當時說，這次升息是「合理」的決定、也是「預防性升息」，調整後，央行重貼現率由1.875%上修至2%。

中央銀行6月13日理監事會決議祭出第六波房市管制措施，將台北市等「六都」與新竹縣市等「特定地區」第二戶的房貸成數，由原先的七成下調至六成，且無寬限期，並同步調升存準率1碼。

央行 房市 楊金龍

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