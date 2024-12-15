台灣氣候變遷績效指標排全球第60名 減排彎道超車須公私協力

COP29追蹤報導 願景工程基金會自2021年起連續四年與聯合報合作，參與聯合國氣候峰會（COP26、COP27、COP28、COP29），關注全球最新氣候變遷議題，以及台灣各界的實際參與，同時將聚焦和策動企業ESG行動，讓企業的影響力加速正向改變的發生。

氣候變遷績效指標（CCPI）在第29屆氣候峰會（COP29）期間公布最新排名，台灣排名第60名，比去年進步一名，但仍居全球末段班。清華大學科技法律研究所教授范建得表示，CCPI的評比方法有所侷限、不利於出口貿易導向國家，不能因而抹煞台灣在減排方面做出的努力。

2015年《巴黎協定》要求各國應提出2020年以後的「國家自定貢獻」（Nationally Determined Contributions, NDCs），包括減量目標、減量措施和調適氣候變遷衝擊等，每五年提交更新，明（2025）年2月前要提交第三階段國家自定貢獻（NDC3.0），也就是2035年新減排目標。

COP29落實《巴黎協定》第六條，解鎖國際碳市場 圖／經濟日報提供

英國承諾2035年溫室氣體排放量將減少81%，日本也提出2035年減排60%、2040年減排73%。環境部長彭啟明日前指出，台灣也在積極討論中，希望在兩、三個月內提出新的國家自定貢獻，比原本2030年減排24%±1%更有決心。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫表示，「NDC不只是一個減量數字，而是各國自主考量本身不同的資源條件，提出應對氣候變遷可做出的貢獻，不同國家的速度有快有慢，但終點是一樣的。」

林子倫提到，台灣2030年再生能源發展，估計地熱發電量將從現在200MW進展到1GW以上，加上小水力發電、氫能，以及擴大補助1,000平方公尺（約300坪）以下家戶屋頂設置太陽光電，同時加強虛擬電廠及儲能方案，可達成COP28再生能源產能增加兩倍、能源效率提升一倍，並呼應COP29擴大儲能和電網規模目標。

范建得指出，世界先進國家或新興工業國家推動再生能源的力度很大，但都面臨了「公眾溝通」及「環評法規」兩大問題，例如台灣的太陽光電、離岸風電、地熱發電，可能因為環團抗議、產業政策、土地使用等在推動上很辛苦，需要大家一起來承擔和支持，有更理性的溝通及精進環評法規。

全球沒有任何國家能夠獨自達到淨零，必須依靠跨國通力合作。「氣候政策工具不會只有碳費，還有綠色金融、碳交易市場等新的機制。」林子倫預期，企業的靈活思維及創意做法，將是未來邁向淨零的一大助力，如何促進公私協力並兼顧公正轉型，是此刻值得努力的方向。