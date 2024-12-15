每周一勢／藥品醫療化妝品營業額攀同期新高

據經濟部統計，2024年1~9月我國藥品、醫療及化妝品營業額達1,543億元，創歷年同期新高，年增2.3%。

法國躍化妝品最大進口國 占比20%

據經濟部統計，2023年起法國躍居我國化妝品最大進口國，主因隨著國人赴日旅遊人數增加，在當地消費壓縮進口需求，致其退居第二；另隨韓流文化盛行，加上價格相對親民及產品多樣化，2023年起南韓超越美國，躋身第三大進口國。

圖／經濟日報提供

臉部彩妝進口需求雙位數成長

據經濟部統計，隨著2022年底逐步取消戴口罩規定，加上民眾恢復正常社交生活，2023年臉部彩妝進口需求呈雙位數成長，年增22.6%，2024年1~10月續增3.4%，為化妝品進口的最大正貢獻來源。