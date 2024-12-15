聽新聞
0:00 / 0:00
台灣168／金融三業前十月淨利增30%
根據金管會最新的統計顯示，今年前十月金融三業累計稅前淨利達9504.34億元，年增30.7%，不僅創史上同期新高，更已賺贏歷年全年的獲利紀錄，甚至金融業的年度獲利可望在今年首度破兆元。
今年GDP成長率上修至4.27%
今年GDP成長超出預期，順利「保4」。行政院主計總處公布，由於出口及民間投資優於預期，將今年全年經濟成長率上修0.37個百分點，至4.27％，創近三年最高。
央行財報解密 外國公債占94%
中央銀行財報解密。央行外匯存底配置大量歐美等先進國家公債，截至今年8月底，合計突破新台幣17兆元，占外匯存底的比重逾94%。央行表示，外匯存底是以持有安全性佳及流動性高的美國公債為主，且多持有至到期。
三大退休基金前十月賺逾1兆
近期全球金融市場動盪，10月台股表現穩健，三大政府退休基金績效仍持盈保泰。今年累計前十月，勞動基金、國保基金及退撫基金合計收益數達1兆1,641億元，再創歷年同期新高，10月單月合計進帳358億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言