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台灣168／金融三業前十月淨利增30%

經濟日報／ 本報訊
金融三業前十月淨利增30%。（本報系資料庫）
金融三業前十月淨利增30%。（本報系資料庫）

根據金管會最新的統計顯示，今年前十月金融三業累計稅前淨利達9504.34億元，年增30.7%，不僅創史上同期新高，更已賺贏歷年全年的獲利紀錄，甚至金融業的年度獲利可望在今年首度破兆元。

今年GDP成長率上修至4.27%

今年GDP成長超出預期，順利「保4」。行政院主計總處公布，由於出口及民間投資優於預期，將今年全年經濟成長率上修0.37個百分點，至4.27％，創近三年最高。

央行財報解密 外國公債占94%

中央銀行財報解密。央行外匯存底配置大量歐美等先進國家公債，截至今年8月底，合計突破新台幣17兆元，占外匯存底的比重逾94%。央行表示，外匯存底是以持有安全性佳及流動性高的美國公債為主，且多持有至到期。

三大退休基金前十月賺逾1兆

三大退休基金前十月賺逾1兆。（本報系資料庫）
三大退休基金前十月賺逾1兆。（本報系資料庫）

近期全球金融市場動盪，10月台股表現穩健，三大政府退休基金績效仍持盈保泰。今年累計前十月，勞動基金、國保基金及退撫基金合計收益數達1兆1,641億元，再創歷年同期新高，10月單月合計進帳358億元。

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