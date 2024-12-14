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林業署國產材台灣館 獲優良參展企業形象獎

中央社／ 台北14日電

農業部林業及自然保育署今天表示，攜手國產木、竹材業者及台灣義築協會合力打造的國產材台灣館，以「植續」第8度參加台北國際建築建材暨產品展，獲優良參展企業形象獎。

「2024台北國際建築建材暨產品展」正於台北南港展覽館1館盛大開展，林業署攜手國產木、竹材業者及社團法人台灣義築協會合力打造的國產材台灣館，今年以「植續」第8度參展。

林業及自然保育署今天發布新聞稿指出，國產材台灣館經大會建材委員會評選建築師依「產品實用創新」、「裝潢及整體感受」、「專業解說」各方面實際評比，在500多個參展單位中脫穎而出，連續8年榮獲「優良參展企業形象獎」殊榮。

林業署說，這次國產材台灣館以永續循環為策展理念，展示國產木竹材在多元生活場域的應用，展覽規劃辦公、戶外和教學3大情境展示區，推廣國產木竹材在不同領域的實用性，除展示集成材工作桌、規格材、直拼板及板材等各式國產木竹建材與產品，也首度結合廠商展出以國產材製作的辦公OA與中小學課桌椅。

林業署也說，今年國產材台灣館運用柳杉、杉木及台灣杉等負碳資材建構，還有以昆蟲型態為設計靈感的大型木構，展後也將運至東眼山國家森林遊樂區作為「療癒基地」，展現永續與循環利用之價值。

林業署強調，國產木竹材減少了運輸過程的碳足跡，也確保不傷害原始森林，具有極大的正面效益，鼓勵大家使用國產木竹材，以行動支持永續消費，享受木竹空間帶來的健康與舒適，一舉數得。

林業署也說，除推廣國產材之外，為達成2050年淨零碳排政策目標，也與國教署合作，以國產柳杉製作國中小學課桌椅，讓學生透過接觸溫潤的國產材產品也同時了解台灣林業，此外也積極與台北市政府教育局合作，預計今年底將國產材課桌椅列入共同供應契約採購標的項目，台北市國中小課堂學習將有柳杉課桌椅與書香為伴。

建築師 林業署 永續

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