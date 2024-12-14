台中跨業交流會30周年交接 攜手市府投身公益拚經濟

「台中市跨業交流會」廣納近千名在地各行業企業主，舉行聯合交接典禮，由台中市政府經濟發展局長張峯源及工商發展投資策進會總幹事黃于珊，代表市長盧秀燕頒贈感謝狀及聘書給卸、新任幹部，感謝會員們為經濟發展的付出，現場齊聚500名會員，一齊見證30周年交接典禮盛況。

黃于珊表示，聯合交接典禮特別邀請宏恩基金會喜願家園願子樂團現場演出，跨交會更號召會員寒冬送暖、慷慨解囊，為喜願家園2025圍爐尾牙捐款，經營者組也拋磚引玉率先喊出認桌10桌，鼓勵慢飛天使用音樂活出精彩人生，希望帶給慢性精神障礙者滿滿溫暖，為建構社會安全網盡一份心力。

黃于珊指出，跨交會由工策會於民國83年輔導成立至今，30年來對台中市政推動給予支持與鼓勵，感謝中小企業主在各自領域努力耕耘，為經濟發展打拚，協助台中今年第3季勇奪6項經濟指標全國第一，創下連續14季拿下4項以上冠軍的好成績，遙遙領先第二名城市；在今年《遠見雜誌》2024縣市總體暨永續競爭力調查「經濟與就業」面向，奪下六都進步最多的肯定。

立法院副院長江啟臣表示，台中產業以中小企業為骨幹，數十年來創造無數經濟奇蹟，為台中奠定堅實的基礎，新的一年，期許跨交會偕手市府及工策會，繼續拚經濟，創造更多就業機會，朝「富市台中」目標前進。

立法委員楊瓊瓔表示，盧市長積極推動「慶典經濟」，今日耶誕嘉年華於舊臺中火車站，綠川、柳川正式點燈、盛大登場，邀請民眾把握聖誕佳節前往參觀，與家人好友一同逛市集、賞美景，享受滿滿節慶氛圍，更刺激民生消費、振興在地經濟。

張峯源指出，歲末年終之際各項經濟活動熱鬧滾滾，今年「臺中購物節」累積登錄金額突破263億元，送出的獎項及獎金是全國最大、最多，天天抽現金、周周抽10萬、月月抽百萬，還有汽車獎。

壓軸大獎是位於清水區的「日光森活」精品好宅，邀請民眾把握機會，12月25日前的消費發票及收據通通都能抽獎，只要在12月31日前登錄，就有機會成為好宅主人，祝福各位抽到大獎。

工策會說明，工策會致力媒合在地企業、促進工商團體異業交流，與市府一同拚經濟，同時積極參與公共事務、發揮公民力量，擔任市府與民間溝通的橋梁。

秉持「取之於社會、用之於社會」理念，這些中小企業主不但更願意主動行善、積極投身公益，善盡社會責任，公部門與民間攜手合作，方能創造資源最大效益，照顧到社會每一個角落，構築更幸福宜居的美好台中。