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影／勞長洪申翰首度走出雙北下鄉 感受南部熱情露出難得一笑

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
勞動部長洪申翰上任忙於處理霸凌案，今天首度走出雙北，南下雲林感受南部熱情，露出難得笑容，一掃多事之秋的陰霾。記者蔡維斌／攝影
勞動部長洪申翰上任忙於處理霸凌案，今天首度走出雙北，南下雲林感受南部熱情，露出難得笑容，一掃多事之秋的陰霾。記者蔡維斌／攝影

勞動部洪申翰就職3周以來，忙於前北分署長謝宜容霸凌案，行程只在北部，今天首度走出雙北，下鄉首站到雲林參加雲嘉南分署一場多元就業市集成果會，受訪時表示，給各分署打氣和支持確有必要，期能早日走出困境，了解未來改革方向。

勞動部長洪申翰今天到雲林縣古坑綠色隧道參加雲嘉南分署舉辦的2024好時光靚市集，了解雲嘉南「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」及「微型創業鳳凰」成果。

他以個人參政之前在NGO工作也曾參與過勞動部的多元就業開發方案，所以到現場來特別親切。「此場活動是雙北以外首度公開行程」他說，勞動部最近事情多，大家正忙著面對和因應，來到雲林看到大家努力有這樣的成果，他整個心情都開擴了。

受訪時，對於首度跨出雙北走訪地方的用意，是否要為地方打氣？「其實一定需要的」洪申翰說，他上任第2天就到北分署了解情況， 以現在勞動部狀況，一定要給基層更多的支持，並了解地方才知道勞動部接下來的改革方向和施政重點，所以將會持續到各分署及單位交換意見，了解如何一起往前走，突破現在困境。

今天有23家多元培力單位及14家微創店家擺攤展示成果，洪申翰和立委劉建國、政院雲嘉南服務中心副執行長陳怡帆逐攤品嘗各地創意特產，劉建國盼勞動部能更加挹注資源於雲嘉地區，協助多元就業穩定發展。洪部長也充諾將會再擴大多元培力計畫。

勞動部長洪申翰為雲林培力市集主持開幕。記者蔡維斌／攝影
勞動部長洪申翰為雲林培力市集主持開幕。記者蔡維斌／攝影
勞動部長洪申翰（左二）上任忙於處理霸凌案，今天首度走出雙北，南下雲林感受南部熱情，露出難得笑容，一掃多事之秋的陰霾。記者蔡維斌／攝影
勞動部長洪申翰（左二）上任忙於處理霸凌案，今天首度走出雙北，南下雲林感受南部熱情，露出難得笑容，一掃多事之秋的陰霾。記者蔡維斌／攝影
勞動部長洪申翰（右一）上任忙於處理霸凌案，今天首度走出雙北，南下雲林感受南部熱情，露出難得笑容，一掃多事之秋的陰霾。記者蔡維斌／攝影
勞動部長洪申翰（右一）上任忙於處理霸凌案，今天首度走出雙北，南下雲林感受南部熱情，露出難得笑容，一掃多事之秋的陰霾。記者蔡維斌／攝影
勞動部長洪申翰（右三）為雲林培力市集主持開幕。記者蔡維斌／攝影
勞動部長洪申翰（右三）為雲林培力市集主持開幕。記者蔡維斌／攝影
勞動部長洪申翰（右五）上任忙於處理霸凌案，今天首度走出雙北，南下雲林感受南部熱情，露出難得笑容，一掃多事之秋的陰霾。記者蔡維斌／攝影
勞動部長洪申翰（右五）上任忙於處理霸凌案，今天首度走出雙北，南下雲林感受南部熱情，露出難得笑容，一掃多事之秋的陰霾。記者蔡維斌／攝影

勞動部 洪申翰 雲林

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