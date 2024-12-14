影／勞長洪申翰首度走出雙北下鄉 感受南部熱情露出難得一笑

勞動部長洪申翰就職3周以來，忙於前北分署長謝宜容霸凌案，行程只在北部，今天首度走出雙北，下鄉首站到雲林參加雲嘉南分署一場多元就業市集成果會，受訪時表示，給各分署打氣和支持確有必要，期能早日走出困境，了解未來改革方向。

勞動部長洪申翰今天到雲林縣古坑綠色隧道參加雲嘉南分署舉辦的2024好時光靚市集，了解雲嘉南「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」及「微型創業鳳凰」成果。

他以個人參政之前在NGO工作也曾參與過勞動部的多元就業開發方案，所以到現場來特別親切。「此場活動是雙北以外首度公開行程」他說，勞動部最近事情多，大家正忙著面對和因應，來到雲林看到大家努力有這樣的成果，他整個心情都開擴了。

受訪時，對於首度跨出雙北走訪地方的用意，是否要為地方打氣？「其實一定需要的」洪申翰說，他上任第2天就到北分署了解情況， 以現在勞動部狀況，一定要給基層更多的支持，並了解地方才知道勞動部接下來的改革方向和施政重點，所以將會持續到各分署及單位交換意見，了解如何一起往前走，突破現在困境。