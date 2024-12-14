櫃買中心攜台灣數位治理協會、AI 新創大同盟及台灣工研新創總會

隨AI技術迅速發展，各式AI應用如雨後春筍般湧現，為協助AI新創企業加速進入資本市場，強化競爭力，櫃買中心與台灣數位治理協會、AI新創大同盟及台灣工研新創總會攜手合作，2024年12月11日舉辦AI領航-加速AI新創IPO前瞻論壇，這活動邀請數位發展部部長黃彥男蒞臨指導，並由前科技部部長陳良基發表專題演說，活動吸引眾多新創公司代表與會，場面相當熱絡。

櫃買中心董事長簡立忠表示，櫃買市場具備完善的多層次市場架構，其中創櫃板可提供非公開發行公司免費輔導及公開籌資平台籌資管道，暨協助提升中小微新創企業能見度，隨台灣AI新創企業百花齊放，櫃買中心將致力打造創櫃板成為中小微AI新創企業的發展平台，協助創新企業在早期階段即能獲取所需資源，並吸引機構法人與投資人發掘投資先機，營造雙贏局面。

黃彥男表示，AI產業發展仰賴算力、資料、人才與資金，台灣具有優秀的軟硬體基礎與人才，數發部除積極協助資源整合，更已向國發會爭取百億資金預算，將透過補助形式協助並引導企業研發AI核心技術、AI資訊系統及軟硬體整合解決方案等，讓具備實力的新創企業能在政府的奧援下，度過發展初期資金不足的困境，促進台灣AI生態系成長茁壯。

這次論壇講題包括「未來十年AI發展，台灣新力量」及「新創掛牌首選-櫃買市場」，分別由陳良基及櫃買中心上櫃審查部副組長劉宏亮主講，另「AI前瞻座談」則由台灣數位治理協會理事長陳春山主持，陳良基、台灣工研新創協會總會長高繼祖、全國工業總會秘書長呂正華、台智雲總經理吳漢章及安侯建業聯合會計師事務所副執行長郭冠纓與談，從產官學多方角度，與AI新創企業分享台灣AI產業發展策略的專業觀點。

隨AI時代來臨，政府為促成AI產業化、產業AI化，已從政策面、法規面及執行面展開多方布局，以引領台灣建構數位創新實力。櫃買中心亦將持續與中介機構合作舉辦相關宣導說明會，協助企業進入台灣資本市場，期望藉由資本市場籌措資金能力，及吸引優秀人才的優勢，來增強企業的經營實力，進一步提升企業在AI浪潮中的競爭力，及協助企業朝向永續發展的目標邁進。