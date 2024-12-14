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小屋頂光電獎勵明年開跑 單一縣市每年補助8000萬元

中央社／ 台北14日電
經濟部小屋頂光電獎勵計畫明年開跑。圖／能源署提供
經濟部小屋頂光電獎勵計畫明年開跑。圖／能源署提供

經濟部小屋頂光電獎勵計畫明年開跑，能源署表示，單一縣市一年規劃8000萬元補助額度，可獎勵24MW的小屋頂光電，預計明年3月開放地方政府提交未來2年設置潛力與補助額度需求計畫，初步盤點設置潛力最高集中在直轄市。

行政院會通過「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，自明年起至117年止，屋頂面積1000平方公尺以下的私有建築物若設置太陽光電，每瓩（KW）獎勵新台幣3000元，每案最高30萬元，每年獎勵300MW，4年估計將有12萬戶受惠，地方政府可加碼獎勵。

該計畫總經費40.8億元，每年10.2億元，由經濟部撥款，地方政府執行。

經濟部能源署表示，本月中將邀集內政部、地方政府舉辦說明會，並訂定審查作業要點，預計明年3月開放地方縣市提交未來2年（114、115年）計畫，內容包含設置量潛力與補助申請額度需求，再由經濟部統一審查並核定各地方政府額度。

官員指出，根據初步盤點，設置潛力最高主要集中在直轄市，包含台北、桃園、台中、高雄、新北市，目前單一縣市一年規劃8000萬元補助額度，可獎勵24MW裝置容量的小屋頂光電，若地方盤點潛能更多也可提報實際需求；若首年經費有剩餘，也開放已申請縣市再次申請。

能源署補充，目前小屋頂太陽光電設置成本，每瓩在5.5萬元到6萬元之間，這項計畫是提供成本補貼，實際獎勵金需視個案差異。部分縣市本來就有補助太陽光電設置，此次希望透過中央預算挹注，共同推動淨零政策。

針對太陽光電設置成效及未來目標，根據經濟部資料，今年太陽光電累積設置已經達13.82GW（百萬瓩），其中屋頂型達8.76GW，後續階段性目標為太陽光電在115年達20GW，預計119年擴大設置、穩健發展，累積目標達31GW。

地方政府 太陽光電 經濟部

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