善用「訓用合一」計畫 中市勞工局為阿信接續中斷20年就業路

台中市勞工局為協助身心障礙者就業，推動職業重建服務，透過支持性就業服務，並連結訓用合一計畫，經由事業單位提供1至2個月實際進入職場見習機會，提升身心障礙朋友技能熟練度，進而爭取就業機會，成效亮眼。

47歲的阿信是第1類身心障礙者，已20年未曾就業，重返職場之路走得艱難。台中市勞工局不放棄，連結訓用合一計畫，推介至俱星有限公司擔任作業員，阿信學習認真，執行率百分百，透過支持性就服員輔導後已穩定就業半年多。阿信說，能夠靠自己的能力賺錢真好。

支持性就服員陳嘉宏表示，阿信有智能及精神障礙，口語較含糊及反應偏慢，20年前在職場屢屢遭遇挫折，以致崩潰，父親於心不忍，要他別再去工作。阿信自此不曾再踏入職場，足足20年宅在家裡，幾乎不與外人交往，少了人際互動，不僅謀生技能，連最基本的生活能力都缺乏。

阿信大姐擔心阿信無法自立，晚年生活無依，一直苦勸他外出找工作，並代為連繫勞工局。陳嘉宏表示，初接案時，鑑於阿信受到障礙限制、與人互動不良，且20年無就業經驗，即使他卯足勁為阿信開發就業機會，依然處處碰壁。

正當阿信及就服員陳嘉宏都感到沮喪時，曾經投遞履歷的俱星有限公司有了回覆，同意讓阿信試試看，讓他們喜出望外。陳嘉宏說，阿信雖有工作意願，終究太久沒有工作及團隊生活經驗，為了提供他職場見習機會，決定協助申請勞工局的訓用合一計畫，希望能為他開展就業之路。

中市勞工局長林淑媛表示，為協助身心障礙者就業，勞工局規劃眾多資源，其中訓用合一計畫，是透過事業單位提供就業訓練機會，推介身心障礙者進入職場見習，藉由1至2個月實際進入職場機會，讓身心障礙者在見習期間能提升技能熟練度，增加職場適應力。

阿信進入俱星公司見習期間，透過做中學，由就服員與自然支持者陪同在產線工作，還常利用空檔教他生活知能與人際互動，譬如透過情境演練，教導他如何將事件或想法說出來，提升他溝通與表達能力。

2個月訓用合一期間結束，俱星看到阿信學習認真，風雨無阻全勤的用心，決定繼續留用，至今已穩定工作半年多了。主管賴小姐表示，阿信初來時，學習速度較慢，同一件事要示範及說明3至5次，再給予多次反覆操作才上手。

公司很包容，給他時間慢慢磨合成長，現在他已能獨當一面，尤其對於單純須反覆操作的工作，他從不嫌棄枯燥無聊，例如包裝紙盒上貼標籤、五金工具拆卸或組裝、包裝及雷射等，他也都能勝任，進步看得到。

「有工作真好！」阿信談起數月來穩定工作心情，直言最大成就是「不用再跟人伸手」，他雙眼放亮，欣喜之情溢於言表地說「希望能一直做下去」，很珍惜這份得來不易的工作。