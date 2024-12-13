美超微梁見後現身外媒年會 親揭「AI 基礎設施」新進展

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro) 下市危機宣告解除，而團隊創辦人暨總裁梁見後近日參加外媒路透社於美國紐約舉辦的NEXT活動，除了現場展示在「AI 基礎設施」的最新進展，他也在與Reuters高管展開爐邊談話中，親自公布旗下「機架級液體冷卻解決方案和 AI 數據中心能力」等方面的成果，吸引外界關注。

事實上，美超微曾於今年8月底受到大型放空機構興登堡研究發表調查報告，指控公司長期「會計操控」，引發美國司法部調查，美超微董事會8月30日也宣布因應其審計委員會收到的訊息，成立特別委員會進行相關調查。而美超微也於3日宣布，董事會設立的獨立特別委員會已完成審查，並未發現管理層或董事會存在不當行為的證據，無須重新編制財報，將在期限內繳交年報。

據悉，路透社NEXT活動將在主編亞歷山德拉·加洛尼的帶領下，與全球決策者、商業領袖和前瞻性思想家交談，以應對社會、商業和整個世界面臨的最大挑戰和機遇。參加的大咖包括國際貨幣基金組織董事總經理克里斯塔琳娜·喬治耶娃、西班牙外交部長、歐盟與合作部長何塞·曼努埃爾·阿爾巴雷斯·布埃諾、高盛董事長兼執行長大衛·所羅門、谷歌總裁兼首席投資官露絲·波拉特、法拉利執行長貝內代託·維尼亞等。

據悉，路透社NEXT就重要話題進行關鍵對話，旨在幫助領導者應對社會、商業和整個世界面臨的最大機遇。而美超微總裁梁見後在這場爐邊談話中，向外界強調了 美超微（Supermicro）近年來的增長，也正式展示了團隊在AI 基礎設施、機架級液體冷卻解決方案和 AI 數據中心能力多個領域的龐大能力、也彰顯出自身的領導地位。