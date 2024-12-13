立委提案進口汽車關稅降為0 經部評估「產業先受其害」

立委提案應將進口小客車關稅稅率從17.5%降為0，但根據經濟部提出的評估報告，若小客車進口關稅降為0，除了每年少徵關稅約337億元，還可能因進口替代讓國產車產關閉，連帶造成零組件廠撤離，影響847.74億產值，及8.26萬相關從業人員生計。

經濟部表示，小客車的關稅稅率若由17.5%降至0%，自行單方面調降關稅，將造成「消費者未蒙其利，但產業先受其害」，建議不調降關稅。

早年我國對進口小客車關稅稅率為30%以上，加入WTO後經過產業調適期，已在2010年將稅率降至17.5%，但外界認為仍比鄰國高。

民進黨立委王世堅等17名立委提案，有鑒於台灣將申請加入CPTPP，汽車產業面臨最大衝擊關稅，故而提案修正《海關進口稅則》部分稅則修正草案，將小客車關稅率由17.5%降至0。

經濟部建議，應該保留關稅彈性，做為日後加入CPTPP的談判籌碼。

此外，據經濟部稅式支出評估報告，進口與國產小客車有替代性，國產小客車因國內市場規模小、外銷又遇關稅壁壘，國產車規模經濟不足，生產成本高於進口車，若再因調降或取消小客車進口關稅，恐加速進口替代，影響國內小客車產業發展。

同時，報告還提到，國內汽車產業鏈涵蓋鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃、機械、電機、電子、服務等產業；專業人才涉及研發、製造、採購、行銷、管理、保修等領域，直接僱用勞工8.26萬人，據車輛公會統計，相關產業間接就業人口更高達30萬人；對國內就業影響甚大。

至於在稅收影響方面，過去五年（2019年至2023年），以進口稅率17.5%計，小客車每年平均進口關稅約為337.2億元，一旦進口關稅降為0，將無替代財源。

若再計入因此而影響的貨物稅收損失，稅損恐怕高達523億元至600.6億元，目前尚無可行的替財源及籌措方式，而且未納入對上游產業連帶影響，仍有低估的傾向。