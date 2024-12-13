經部科專技術助威 信紘科技打入半導體封測廠

經濟部苗栗產業創新推動中心今天展示科專成果，包括信紘科技開發高抗靜電載盤，預期增加產值超過新台幣6億元以上，並成功打入國內半導體封測大廠，以及傳統窯業開發耐摔陶土材料，並導入AI爭取全球陶笛市場，市占率達4成。

經濟部產業技術司今天舉辦苗栗產業交流分享會，現場展示25項科專技術導入高值陶瓷、粉末冶金、紡織化纖、智慧服務等成功案例。

經濟部產業技術司長邱求慧表示，自經濟部成立苗栗產業創新推動中心（苗創中心）起，將研發法人團隊的技術，落地應用於苗栗產業。近3年來技術司共投入科專經費超過10億元，累積協助業者技術導入超過450案，諮詢及輔導廠商超過2000家，總體帶動業者投資近70億元。

技術司今天發布新聞稿表示，今年苗創中心運用異質材料混成開發技術，將不同密度與材料特性的陶土，協助天春窯研發耐摔陶土材料，促成業者成功開發耐摔及具優美的陶笛，讓超過半世紀的傳統窯業躍升為全球陶笛市場第2大廠商，市占率達4成以上。

近2年透過苗創中心協助粉末冶金業者產品，跨域切入電動車特斯拉（Tesla）、骨科醫材等領域。今年度運用多層複合材料的奈米精密鍍膜，導入半導體應用，協助信紘科技建立鍍膜量產線，也成功開發出高抗靜電載盤。經封測製程實際測試驗證，可延長抗靜電載盤使用壽命達3倍以上，預期增加產值超過6億元以上。

因應淨零需求，苗創中心在地協助日用品大廠嬌聯，導入濾材過濾技術，可將纖維製程所產生的邊角料及廢棄物有效回收。回收後纖維材運用材料分散技術，使纖維跟吸水高分子材料均勻分散，成功開發出紙貓砂寵物用品，成功減碳50噸二氧化碳當量，並爭取到日本市場商機。

在智慧農業方面，技術司表示，輔導業者運用快速炭化技術，將農業剩餘材料轉換成生物助劑，導入應用於貝瑞果業者草莓栽種，草莓生產量9增加1.5倍，化學農藥使用率則減少30%，達到低碳農業目標。