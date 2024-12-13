擴大投資台灣再添11家 三大方案共達261億元

投資台灣事務所12日、13日通過11家企業擴大投資台灣逾261億，包含台商回台方案的MSI微星科技（2377）、安勤科技、宏正自動科技，根留企業方案的中聯資源，以及中小企業方案的金舟機械、永鉅精密、芊達精密、元樟生技、律動醫創、信富紡織、慶全科技農業。

投資台灣事務所指出，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,603家企業超過2兆4,445億元投資，預估創造15萬8,299個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有326家企業投資約13,356億元，帶來 9萬664個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有201家企業投資約5,879億元，創造2萬8,537個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,076家企業投資約5,210億元，帶來3萬9,098個就業機會；後續尚有50家企業排隊待審。

MSI微星科技多將在桃園龜山工業區興建新廠及設立研發中心，投入於AIoT產品的研發及製造，提升公司產能效率及競爭力。新廠房將建置太陽光電設備、能源管理系統，並規劃取得綠建築標章，致力於環境永續發展。

安勤科技宣布斥資近36億元於新北市中和區興建智慧化新廠及研發中心，導入AI及AR等先進設備，提升產品品質之精度及準度，更符合市場快速變動的需求，亦提升客戶信任與滿意度。該廠亦配置太陽能光電系統、高效能冰水主機等節能設備，全面落實減碳目標，展現企業智慧製造與綠色創新的決心，並為台灣經濟與環境永續貢獻力量。

宏正自動科技計劃投入逾11億元於桃園楊梅區新建節能減碳的綠建築廠房，導入高速沖孔及光纖雷射複合加工設備，並配置全自動物料管理系統，以提升生產效率及產品品質。新廠將建置太陽光電儲能設備、節水設備與雨水回收系統等，推動節能減碳措施，也實現其對ESG永續經營的承諾。

中聯資源將投入近6億元增建產房及產線。新產線將導入節能研磨技術與ISO 50001能源管理系統，有助於降低用電成本與碳排放。中聯資源將持續以循環經濟為核心，推動副產物加值應用，實現「綠色製造、永續未來」的願景。

專業研發及製造黃油槍及氣動緊固件工具的金舟機械將斥資近3億元於南投縣草屯手工藝產業園區建設智慧化工廠。導入國際標準自動化生產設備及數位化管理系統，並配備太陽能光電系統，以降低碳排放，響應政府推動的永續發展政策。

永鉅精密為台灣唯一超大型金屬加工機製造商，將投入近8億元於彰化縣中科二林工業園區建置新廠，導入智慧工廠，全面升級生產效率與技術能力。廠房將設置太陽能板發電與廢水回收循環系統，提升競爭力同時為永續發展貢獻力量。

專精於加工治具與自動化機械開發的芊達精密，為拓展國際市場，將於嘉義科學園區投資近4億元新建智慧化廠房，全面導入人工智慧（AI）技術與應用包括客製化智慧油壓治具、故障預測、精度補償與智慧化機器人應用等，實現自動化生產，為客戶提供高品質的製造方案。同時，新廠設置太陽能發電系統、能源管理系統，積極減少碳足跡，響應全球永續發展目標。未來將持續深化AI應用，積極參與國際合作與技術交流，朝向全球領先的智慧製造供應商邁進。

元樟生技專注於人工敷料及新藥研發，將投資4億元建置新廠及研發營運中心。新廠將整合先進自動化生產技術，採用RPA（機器人流程自動化）及Uipath軟體，以實現業務與IT操作的全面自動化，提升效率並優化製程。另將設置太陽能發電系統、低碳排設備與使用綠建築建材，展現出公司對環境保護的承諾，推進其綠色永續發展的目標。

律動醫創從事健身飛輪車及復健輔具產品的設計與製造，將在台南市新吉工業區投資逾5億元興建新廠房。導入自動化設備，並結合ERP與MES系統，建立智慧化生產線。公司新建廠房亦規劃取得銀級綠建築認證，以減少碳足跡，支持永續發展。此次投資將新增105個就業機會，為臺灣經濟發展與社會福祉作出貢獻。

信富紡織為國際知名品牌布料代工及成品供應的領導廠商，計劃投資近3億元於臺中市清水區新建智慧化廠房並進行設備升級，全面導入物聯網技術及優化並整合ERP系統，規劃AI生產管理的架構，以實現生產資訊的即時掌控與高效排程，提升數位化管理效能。此外，公司在廠房屋頂設置太陽能板，並加強生產製程中的污染防治與處理，善盡企業對社會的責任，達到永續經營的目的。

全台生鮮批發「地瓜王」慶全科技農業則規劃投資逾2億元於彰濱鹿港工業區打造甘藷加工廠，結合智能化生產技術與自動化冷凍倉儲系統，搭載PLC控制系統，確保每批甘藷均達高品質標準。產品線除生鮮甘藷外，更涵蓋烤甘藷、甘藷脆片及地瓜泥等多樣化加工產品，以滿足市場多元需求。此外，新廠將設置太陽能系統，也將配合農業部進行碳盤查，實現節能減碳，也促進甘藷產業升級轉型，使臺灣的甘藷產品也能成為臺灣農產品之光。