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國發會主委劉鏡清：基隆有條件發展AI算力中心

中央社／ 台北13日電

行政院宣布將推動6大區域生活圈，均衡台灣，國發會主委劉鏡清今天說明規劃時指出，如果四接順利進行，基隆很適合做算力中心，這在AI時代相當關鍵，「誰擁有比較多算力，誰擁有比較多未來」。

行政院經濟發展委員會決定推動北北基宜為首都圈黃金廊帶、桃竹苗發展成為大矽谷，中彰投雲將以精密智慧新核心發展、嘉南高屏推動為大南方新矽谷、宜花東屏南及金馬澎則朝東部慢活城鄉與低碳樂活離島進行發展。

北北基宜方面，北北基將透過基隆港與基隆河谷再造，發展海洋創新及觀光廊帶，以及科技創新廊帶，推動智慧海洋科技新創園區、遊輪遊憩特區、智慧物流產業及高科技與數位媒體產業；北北宜則以綠色智慧走廊發展，推動觀光及大健康產業、智慧低碳產業與海洋產業。

劉鏡清表示，基隆預計推動碼頭再造工程，軍港西遷、東櫃西移，把基隆港東邊區域整理出來作為旅遊特區；當貨櫃廠清出空間後，可以透過公辦都更、產業園區等作法，規劃海洋相關AI產業。

劉鏡清特別指出，只要四接、協和電廠順利進行，環境將帶來冷空氣交換的條件，降溫成本會較低，基隆有機會發展算力中心，有了算力中心，就可以搭配AI產業發展；至於四接爭議及與基隆市政府的溝通，後續將由經濟部長郭智輝推動。

盤點基隆未來發展，劉鏡清認為，無人船、無人載具都有優勢，再搭配AI及海洋科技發展，會是很大商機。

高雄方面，劉鏡清則說，政府規劃台灣雙機場發展，預計投資新台幣800億元擴大高雄空港的旅客大廈，預計分2期，一期400多億元，希望高雄機場發展為往東南亞移動的重要集散地。

AI 矽谷 觀光

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