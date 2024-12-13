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迎向AI時代 劉鏡清：台灣要把光產業拿回來

中央社／ 台北13日電

人工智慧（AI）時代來臨，台灣已在製造端搶得先機，未來拚「AI」兆立方，打造兆元產業；國發會主委劉鏡清今天指出，光產業是AI當中很重要的一環，很大能量卻掌握在中國手上，「我們必須拿回來」。

劉鏡清今天出席「AI大策略大布局」論壇，以「迎向AI時代 台灣發展大策略」為題進行演講。

劉鏡清表示，台灣身為全球AI供應鏈的重要核心，政府將推動「AI兆立方計畫」，也就是在全球AI產業供應鏈的上游創新研發、中游硬體製造，以及下游智慧應用服務，都打造為兆元產業，尤其是目前台灣智慧應用服務僅占全球不到1%，極具成長空間。

不過劉鏡清指出，光產業是AI很重要的一環，但也是風險較高的一塊，因為多數光產業集中在中國。

以AI伺服器而言，劉鏡清表示，CPU、主機板大多掌握在台灣手上，但光模組8、9成在中國，美國已意識到這是嚴重問題，「我們必須拿回來」。

劉鏡清今天在媒體談話時提到，中部已有大立光、玉晶光、今國光等廠商，光學已經發展得很不錯，未來希望搭配AI，強化光通訊的部分，因為AI發展將以光取代銅，這是未來非常重要的議題。

至於整體AI發展戰略，劉鏡清說，有鑑於國內AI產業化不足，AI人才與技術待提升，政府將推動五大策略，促進AI智慧應用、充裕AI人才、加大投資AI力道、強化AI研發創新、鞏固主權AI基盤。目標是推動AI、軟體、資安等數位經濟產業在2026年產值突破兆元，4年內培育20萬名AI等數位相關人才，提升數位經濟產業導入AI應用普及率達50%，並提升製造業導入AI應用普及率達30%，打造台灣成為全球AI影響力中心。

AI 今國光

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