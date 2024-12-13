投資台灣三大方案再增11家 擴大投資台灣261億元

經濟部投資台灣事務所12、13日兩天共通過11家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的MSI微星科技、安勤科技、宏正自動科技，根留企業方案的中聯資源，以及中小企業方案的金舟機械、永鉅精密、芊達精密、元樟生技、律動醫創、信富紡織、慶全科技農業。

統計「投資台灣三大方案」已吸引1603家企業超過2兆4445億元投資，預估創造15萬8299個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有326家企業投資約1兆3356億元，帶來9萬664個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有201家企業投資約5879億元，創造2萬8537個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」吸引1076家企業，投資約5210億元，帶來3萬9098個就業機會；目前，還有50家企業排隊待審。

投資台灣事務指出，因應AI世代發展，MSI微星科技將在桃園龜山工業區興建新廠及設立研發中心，投入於AIoT產品的研發及製造，提升公司產能效率及競爭力；新廠房將建置太陽光電設備、能源管理系統，並規劃取得綠建築標章。

安勤科技宣布斥資近36億元於新北市中和區興建智慧化新廠及研發中心，導入AI及AR等先進設備，提升產品品質的精度及準度，更符合市場快速變動的需求，提升客戶信任與滿意度。新廠配置太陽能光電系統、高效能冰水主機等節能設備，全面落實減碳目標。

曾獲台灣精品獎、德國iF設計獎、Red Dot紅點設計獎及日本Good Design優良設計獎認可的宏正自動科技，計劃投入逾11億元於桃園楊梅區新建節能減碳的綠建築廠房，導入高速沖孔及光纖雷射複合加工設備，並配置全自動物料管理系統，以提升生產效率及產品品質。新廠將建置太陽光電儲能設備、節水設備與雨水回收系統等，推動節能減碳措施，也實現其對ESG永續經營的承諾。

專業研發及製造黃油槍及氣動緊固件工具的金舟機械，投資近3億元於南投縣草屯手工藝產業園區建設智慧化工廠，導入國際標準自動化生產設備及數位化管理系統，並配備太陽能光電系統，以降低碳排放，響應政府推動的永續發展政策。

永鉅精密為台灣唯一超大型金屬加工機製造商，成功研發全台第一台CNC動柱動樑型巨型龍門銑床。永鉅精密於109年首次申請中小企業投資方案，為擴大產能及滿足市場需求，再度申請第二案，投入近8億元於彰化縣中科二林工業園區建置新廠，導入智慧工廠，全面升級生產效率與技術能力。廠房將設置太陽能板發電與廢水回收循環系統，提升競爭力同時為永續發展貢獻力量。

專精於加工治具與自動化機械開發的芊達精密，為拓展國際市場，於嘉義科學園區投資近4億元新建智慧化廠房，全面導入AI技術與應用包括客製化智慧油壓治具、故障預測、精度補償與智慧化機器人應用等，實現自動化生產，為客戶提供高品質的製造方案。同時，新廠設置太陽能發電系統、能源管理系統，積極減少碳足跡。

元樟生技專注於人工敷料及新藥研發，其產品—SIPSIP® Foam泡棉傷口敷料，通過臺灣衛福部的查驗審查及美國FDA的註冊許可，並且在日本PMDA取得醫材許可，為擴大市場版圖，決定投資4億元建置新廠及研發營運中心。新廠將整合先進自動化生產技術，採用RPA（機器人流程自動化）及Uipath軟體，以實現業務與IT操作的全面自動化，提升效率並優化製程。

律動醫創從事健身飛輪車及復健輔具產品的設計與製造, 除國內市場外，已成功拓展至美國、加拿大、英國及歐洲各地，並已取得多項國際專利。為擴大產能及提升生產效率，實現自行生產營運的目標，律動醫創在台南市新吉工業區投資逾5億元興建新廠房。導入自動化設備，並結合ERP與MES系統，建立智慧化生產線。

信富紡織為國際知名品牌布料代工及成品供應的領導廠商，109年通過首案中小企業投資方案，近日再度申請第二案，計劃投資近3億元於台中市清水區新建智慧化廠房並進行設備升級，全面導入物聯網技術及優化並整合ERP系統，規劃AI生產管理的架構，以實現生產資訊的即時掌控與高效排程，提升數位化管理效能。

全台生鮮批發「地瓜王」慶全科技農業公司為提升甘藷產業競爭力及擴大營業規模，投資逾2億元於彰濱鹿港工業區打造甘藷加工廠，結合智能化生產技術與自動化冷凍倉儲系統，搭載PLC控制系統，確保每批甘藷均達高品質標準。產品線有生鮮甘藷、烤甘藷、甘藷脆片及地瓜泥等多樣化加工產品。