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企業老闆揪安心! 中國信託行動e-Cash APP提供業界首創「企業智能防護網」，一起守護企業帳戶安全!

聯合報／ 記者 張瑞傑專題報導　　

在數位轉型的趨勢下，越來越多中小企業老闆使用行動銀行APP及網路銀行進行交易，便利之餘也擔心帳戶被冒用、無法即時得知交易有異常，中國信託銀行聽到企業主的心聲，為與企業主一起守護企業資產、提供即時預警及提醒登入或交易安全，領先業界推出全新功能「企業智能防護網」，提供便利安全的數位帳管工具。

業界首推三大企業智能防護網，從登入到交易關鍵資訊即時偵測與提醒

為推出「企業智能防護網」新功能，中國信託銀行特別蒐集各種產業及不同規模企業的客戶聲音，規劃構築三大防線，針對登入、交易、系統資訊等不同面向提供全方位的服務，可即時偵測使用動態，及顯示目前使用e-Cash企業網路銀行的安全設定進度，例如行動設備綁定或數位Token、推播提醒通知等是否有啟用、更新或完成，可有效提升企業帳戶防護力；提供符合企業客戶直觀簡潔的設計體驗，只要一秒登入隨時隨地查看毫不費力，一但偵測到異常登入，會自動提醒客戶確認，可提供詳細登入資訊供老闆掌握公司帳戶交易動態!

第一道防護網「登入安全」，提醒客戶開啟「FIDO快速登入」功能，可免除傳統密碼驗證，使用上更加安全便利；第二道防護網「交易安全」包含認證行動設備、可綁定獨家專利「數位Token」確保交易安全，如「開啟推播通知」可即時掌握筆筆交易狀態；第三道防護網為「系統安全」，可確認用戶使用的作業系統符合最新版本，確保用戶使用最新服務體驗。

中國信託行動e-Cash APP推出「企業智能防護網」提供「登入安全」、「系統安全」、「交易安全」檢核，助企業主即時掌握交易狀態。 圖／江建泰 攝影
中國信託行動e-Cash APP推出「企業智能防護網」提供「登入安全」、「系統安全」、「交易安全」檢核，助企業主即時掌握交易狀態。 圖／江建泰 攝影

從行動祕書到智能防護專家，中國信託行動e-Cash APP智能創新領先業界

中國信託銀行自推出「中國信託行動e-Cash APP」後廣受好評，為協助更多中小企業便利使用數位帳管營運，以專屬智能行動秘書為概念，透過「智能交易提醒」、「客製化推播」讓使用者隨時掌握帳戶狀況。「中國信託行動e-Cash APP」使用戶數截至目前較去年同期成長近三成，平台交易金額早已破兆元，在APP各項功能使用表現上與去年同期相比皆成長50%到70%，顯示企業用戶重視網路銀行便利性。中國信託行動e-Cash APP 2024年二度蟬聯國際知名財經媒體《The Digital Banker》「全球最佳中小企業行動銀行」及「全球最佳數位客戶體驗-中小企業行動銀行」二項大獎。再者，針對中小企業主及商戶設計的「中國信託行動 e-Cash」APP數位創新亦轉型有成，2024一舉奪下國際知名財經媒體《The Asian Banker》「亞太最佳商戶金融服務」大獎肯定。

中國信託自即日起至2024/12/31，專為中小企業客戶推出「專戶優利活存」活動，凡申請的專戶，只要存入100萬以上之存款即可享最高0.3%的利率加碼優惠，請中小企業主把握優惠機會，詳細活動辦法，請速洽中國信託銀行各分行。

「中國信託行動e-Cash」APP ，更多詳請：https://ctbc.tw/j9reBJ

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